Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Στην Ουάσινγκτον με τον Ζελένσκι για τη συνάντηση με Τραμπ

Η Φον ντερ Λάιεν θα είναι ανάμεσα στους Ευρωπαίους ηγέτες που θα συνοδεύσουν τον Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον για τη συνάντηση με Τραμπ.

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε μέσω ανάρτησής της στο X ότι θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μαζί με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, κατόπιν αιτήματος του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Επίσης, δήλωσε ότι θα υποδεχτεί τον Ζελένσκι στις Βρυξέλλες αργότερα σήμερα και ότι θα συμμετάσχουν μαζί σε συνάντηση Ευρωπαίων ηγετών.

This afternoon, I will welcome @ZelenskyyUa in Brussels.



Together, we will participate in the Coalition of Willing VTC.



At the request of President Zelenskyy, I will join the meeting with President Trump and other European leaders in the White House tomorrow. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 17, 2025

Αναλυτικά η ανάρτηση της προέδρου της Κομισιόν:

Σήμερα το απόγευμα, θα υποδεχθώ τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στις Βρυξέλλες.

Μαζί, θα συμμετάσχουμε στην τηλεδιάσκεψη της Συμμαχίας των Προθύμων.

Κατόπιν αιτήματος του Προέδρου Ζελένσκι, θα συμμετάσχω αύριο στη συνάντηση με τον Πρόεδρο Τραμπ και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο.

