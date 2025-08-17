Προετοιμασίες για κατάληψη της πόλης της Γάζας – Εν αναμονή μιας ακόμη αιματηρής σύγκρουσης

Ως γνωστόν, το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ ενέκρινε στις 8 Αυγούστου ένα αμφιλεγόμενο σχέδιο για τη στρατιωτική κατάληψη της πόλης της Γάζας. Παρά τις εσωτερικές αντιρρήσεις και τις έντονες διεθνείς πιέσεις, αυτή η απόφαση σηματοδοτεί μια νέα, ιδιαίτερα επικίνδυνη φάση στον πόλεμο Ισραήλ–Χαμάς. Όχι μόνο ενδέχεται να κλιμακώσει τη στρατιωτική ένταση και να επιβαρύνει το ήδη εκρηκτικό ανθρωπιστικό τοπίο, αλλά επισείει και σοβαρές γεωπολιτικές συνέπειες, καθώς ισχυροί κρατικοί δρώντες -σύμμαχοι του Ισραήλ μερικοί εξ αυτών- τοποθετούνται ανοικτά εναντίον του σχεδίου.

Επιπρόσθετα, είναι πολύ πιθανό να υπάρξει αυξημένος αριθμός ανθρώπινων απωλειών, τόσο για τους άμαχους Παλαιστίνιους όσο και για τις ισραηλινές δυνάμεις, λόγω της πυκνοκατοικημένης περιοχής και των αντάρτικων τακτικών που εφαρμόζει η Χαμάς.

Η απόφαση δείχνει ότι το Ισραήλ προετοιμάζεται για μια παρατεταμένη και αιματηρή σύγκρουση. Μια απόφαση υψηλού ρίσκου με πιθανές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην περιφερειακή σταθερότητα και στις διεθνείς σχέσεις του εβραϊκού κράτους.

Εκκαθαριστικές επιχειρήσεις στη Ζεϊτούν

Στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (Israeli Defense Forces – IDF) ξεκίνησαν τη διεξαγωγή εκκαθαριστικών επιχειρήσεων στη Ζεϊτούν (νοτιοδυτικά περίχωρα της πόλης της Γάζας), πριν από την προγραμματισμένη μεγάλη επιχείρηση για την κατάκτηση ολόκληρης της πόλης, όπου κατοικούν περίπου ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι. Σύμφωνα με τους Times of Israel, στην επιχείρηση στην επιχείρηση συμμετέχει η 99η Μεραρχία Ha’Bazak, η 993η Ταξιαρχία Πεζικού Nahal και η 7η Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία Saar me-Golan, με την υποστήριξη της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας και την κάλυψη του πυροβολικού.

Η εκκαθαριστική επιχείρηση στη Ζεϊτούν ξεκίνησε μετά την απόφαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας του Ισραήλ για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, όπου οι αδιάκοπες συγκρούσεις για 22 μήνες έχουν δημιουργήσει άθλιες ανθρωπιστικές συνθήκες. Όπως ανακοίνωσαν οι IDF, μέχρι στιγμής έχουν καταστρέψει δεκάδες τρομοκρατικούς στόχους (παγιδευμένα κτίρια και αποθήκες όπλων) και έχουν σκοτώσει περίπου 20 ενόπλους. Επιπλέον, επτά χιλιόμετρα σηράγγων της Χαμάς στο Μπέιτ Χανούν της βόρειας Γάζας σφραγίστηκαν με περισσότερα από 20.000 κυβικά μέτρα σκυροδέματος, ενώ άλλα 2,4 χιλιόμετρα σηράγγων ανατινάχθηκαν στην ίδια περιοχή.

Είναι φανερό πλέον ότι η εκκαθαριστική επιχείρηση στη Ζεϊτούν προετοιμάζει τη μείζονα ισραηλινή επιχείρηση για την κατάληψη της Γάζας, η οποία όμως απειλεί με περαιτέρω επιδείνωση των ανθρωπιστικών συνθηκών.

Προετοιμασίες για την κατάληψη της πόλης της Γάζας

Πριν από την εφαρμογή του σχεδίου του ισραηλινού στρατού για την εκκένωση του παλαιστινιακού άμαχου πληθυσμού της πόλης της Γάζας, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι, από σήμερα Κυριακή, θα ανανεώσει την προμήθεια σκηνών και εξοπλισμού στέγασης. Σύμφωνα με τον «Συντονιστή Κυβερνητικών Δραστηριοτήτων στα Εδάφη» (COGAT), όργανο του υπουργείου Άμυνας που ασχολείται με την ανθρωπιστική βοήθεια, οι σκηνές και ο εξοπλισμός στέγασης θα σταλούν στη Γάζα μέσω του περάσματος Κερέμ Σαλόμ από τα Ηνωμένα Έθνη και άλλους διεθνείς οργανισμούς.

Η ισραηλινή κυβέρνηση έδωσε εντολή στους IDF να είναι έτοιμοι να καταλάβουν την πόλη της Γάζας, από όπου οι Παλαιστίνιοι πολίτες θα λάβουν οδηγίες να κατευθυνθούν στη νότια Λωρίδα της Γάζας.

Πριν από την έναρξη της επιχείρησης, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, Αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, επρόκειτο να επισκεφθεί τη Νότια Διοίκηση για να εξετάσει τα επιχειρησιακά σχέδια του ισραηλινού στρατού, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες και να μεγιστοποιηθεί η επίτευξη των στρατηγικών στόχων. Να τονίσουμε ότι οι IDF αφενός διεξάγουν αυτή τη στιγμή εκκαθαριστικές επιχειρήσεις στη συνοικία Ζεϊτούν, αφετέρου για την επιχείρηση κατάληψης της πόλης της Γάζας θα πρέπει να επιστρατεύσουν εφέδρους.

Διανομή τροφίμων και ανθρωπιστικής βοήθειας

Ενώ πραγματοποιούνται ρίψεις τροφίμων από αέρος και φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια εισέρχονται στη Γάζα, συνεχίζονται οι αναφορές για υποσιτισμό και λιμό των Παλαιστίνιων πολιτών.

Όπως ανέφεραν οι IDF, την Παρασκευή, αεροσκάφη από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ιορδανία, τη Γερμανία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ιταλία και τη Σιγκαπούρη έριξαν από αέρος 127 παλέτες ανθρωπιστικής βοήθειας (κάθε παλέτα περιέχει περίπου έναν τόνο τροφίμων) στη Λωρίδα της Γάζας. Παράλληλα με τις αεροπορικές ρίψεις, πάνω από 310 φορτηγά που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια εισήλθαν στη Λωρίδα της Γάζας την Πέμπτη, μέσω των περασμάτων Κερέμ Σαλόμ (νοτιοανατολικό άκρο Λωρίδας της Γάζας) και Δυτικό Ερέζ (βορειοδυτικό άκρο Λωρίδας της Γάζας).

Ανθρώπινες απώλειες και όμηροι

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας, που διοικείται από τη Χαμάς, αναφέρει ότι μέχρι στιγμής περισσότεροι από 60.000 Παλαιστίνιοι στη Λωρίδα της Γάζας έχουν σκοτωθεί ή θεωρούνται νεκροί, αν και αυτός ο αριθμός δεν μπορεί να επαληθευτεί, ενώ δεν γίνεται διάκριση μεταξύ αμάχων και μαχητών.

Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι έχει σκοτώσει «περίπου 20.000 μαχητές και άλλους 1.600 τρομοκράτες εντός του Ισραήλ κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023». Επίσης, τονίζει ότι η Χαμάς χρησιμοποιεί τους αμάχους της Γάζας ως «ανθρώπινες ασπίδες», πολεμώντας από περιοχές αμάχων, όπως σπίτια, νοσοκομεία, σχολεία και τζαμιά.

Το AP News αναφέρει ότι, κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων Ισραήλ-Χαμάς και μέχρι τις 8 Ιουλίου 2025, συνολικά έχουν σκοτωθεί 888 Ισραηλινοί στρατιώτες (η πλειονότητα των απωλειών αφορά χερσαίες επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας).

Το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (OHCHR) δήλωσε την Παρασκευή ότι τουλάχιστον 1.760 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί, ενώ αναζητούσαν βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας από τα τέλη Μαΐου 2025. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Από τις 27 Μαΐου και μέχρι τις 13 Αυγούστου, έχουμε καταγράψει ότι τουλάχιστον 1.760 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί, ενώ αναζητούσαν βοήθεια. Οι 994 κοντά σε εγκαταστάσεις του GHF (Ιδρύματος Ανθρωπιστικής Βοήθειας στη Γάζα) και οι 766 κατά μήκος των διαδρομών των αυτοκινητοπομπών εφοδιασμού. Οι περισσότερες από αυτές τις δολοφονίες διαπράχθηκαν από τον ισραηλινό στρατό». Αξίζει να υπογραμμισθεί ότι, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, σχεδόν το 90% της βοήθειας δεν φτάνει στους προβλεπόμενους προορισμούς.

Υπολογίζεται ότι η Χαμάς συνεχίζει να κρατά περίπου 50 ομήρους, εκ των οποίων οι 20 πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί, ενώ οι 28 έχουν επιβεβαιωθεί ως νεκροί. Επίσης, η ισραηλινή κυβέρνηση έχει εκφράσει «σοβαρή ανησυχία» για τους υπόλοιπους δύο.

Συνολικός Αριθμός Ομήρων(7 Οκτ 2023 – Σήμερα)* Όμηροι Σχόλια 251 όμηροι κρατήθηκαν στις 7 Οκτωβρίου 2023 Συμπεριλαμβάνονται Ισραηλινοί και πολίτες άλλων χωρών (τουλάχιστον 9 Αμερικανοί). 148 όμηροι απελευθερώθηκαν μέχρι σήμερα Από αυτούς οι οκτώ ήταν ήδη νεκροί κατά την απελευθέρωσή τους. Οκτώ όμηροι απελευθερώθηκαν κατά τη διάρκεια εκκαθαριστικών επιχειρήσεων Περίπου 50 όμηροι εξακολουθούν να κρατούνται Υπολογίζεται ότι οι 27 είναι νεκροί και περίπου 20 είναι ζωντανοί. *Πηγές: AP News, Reuters, Politico, The Times of Israel

Ο Βασίλης Γιαννακόπουλος είναι ταξίαρχος ε.α. της Π.Α., γεωστρατηγικός αναλυτής ([email protected])

