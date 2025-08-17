Κίνα: Ξαφνική πλημμύρα στοίχισε τη ζωή σε 8 ανθρώπους – Αγνοούνται ακόμη 4

Οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ξαφνική πλημμύρα που προκλήθηκε στη βόρεια Κίνα, μετέδωσε σήμερα το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, ενώ τα συνεργεία διάσωσης διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό 4 άλλων που αγνοούνται.

Η αιφνίδια πλημμύρα προκλήθηκε γύρω στις 22:00 τοπική ώρα (17:00 ώρα Ελλάδος) χθες, Σάββατο, στην περιοχή της Εσωτερικής Μογγολίας στη βόρεια Κίνα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων, παρασύροντας 13 ανθρώπους που ήταν σε εκδρομή και είχαν κατασκηνώσει.

💥💥💥The world is not all about beauty, there are also disasters. This is what a friend sent me an hour ago: The flood in Laifeng County, Enshi, Hubei, China is terrifying‼ ️ pic.twitter.com/C47MDsAToD — Foodivy Lin (@foodivylin) August 12, 2025

“Οι επιχειρήσεις ερευνών και διάσωσης συνεχίζονται“, πρόσθεσε το Xinhua, διευκρινίζοντας ότι ένας άνθρωπος διασώθηκε.

