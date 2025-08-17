search
ΚΟΣΜΟΣ

17.08.2025 10:16

Ισραήλ: Πανεθνική απεργία ενάντια στα σχέδια Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας

17.08.2025 10:16


Σε εξέλιξη βρίσκεται η πανεθνική απεργία στο Ισραήλ ενάντια στα σχέδια Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας.

Το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων -που διαμαρτύρεται για την απόφαση της κυβέρνησης να επεκτείνει τον πόλεμο στη Γάζα, αντί να υπογράψει για την επιστροφή των αγαπημένων τους- ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου πως αναμένει σχεδόν ένα εκατομμύριο ανθρώπους στην Πλατεία Ομήρων στο Τελ Αβίβ, κατά τη διάρκεια της ημέρας, και δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους σε δραστηριότητες σε εκατοντάδες άλλα σημεία της χώρας.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τους Times of Israel, ακτιβιστές βρίσκονται σε διασταυρώσεις σε ολόκληρη τη χώρα και μοιράζουν κίτρινες κορδέλες στους περαστικούς.

Οι κύριες εκδηλώσεις της ημέρας άρχισαν στις 7 το πρωί, όταν το Συμβούλιο του Οκτωβρίου προχώρησε σε δηλώσεις στον Τύπο από την αγορά Σαρόνα στο Τελ Αβίβ, απέναντι από το στρατιωτικό αρχηγείο Κίρια.

Για τις 9 έχει προγραμματιστεί ειδική έκθεση φωτογραφίας στην Πλατεία Ομήρων, η οποία θα είναι ανοιχτή για το κοινό όλη την ημέρα, μέχρι τις 6 μ.μ.

Στην κεντρική σκηνή της Πλατείας των Ομήρων θα πραγματοποιηθούν επίσης ομιλίες από συγγενείς των ομήρων στις 10 π.μ., 12 μ.μ., 2 μ.μ. και 4 μ.μ.

Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με μια μαζική συγκέντρωση έξω από το στρατιωτικό αρχηγείο Κίτια στις 8 μ.μ.

1 / 3