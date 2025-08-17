Αποκάλυψη Reuters: Σχέδιο μετεγκατάστασης Παλαιστινίων από τη Γάζα στο Νότιο Σουδάν συζητούν Τελ Αβίβ και Τζούμπα

Ισραήλ και Νότιο Σουδάν βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για ένα αμφιλεγόμενο σχέδιο μετεγκατάστασης Παλαιστινίων από τη δοκιμαζόμενη Λωρίδα της Γάζας σε περιοχές του αφρικανικού κράτους, σύμφωνα με τρεις πηγές με γνώση των συνομιλιών που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Αν και δεν έχει επιτευχθεί κάποια συμφωνία, οι πηγές επιβεβαίωσαν ότι οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται.

Το σχέδιο, εφόσον προχωρήσει, προβλέπει τη μετακίνηση ανθρώπων από την ερειπωμένη Γάζα –ύστερα από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου με το Ισραήλ– σε ένα κράτος που παραμένει βαθιά διχασμένο από χρόνια πολιτικής αστάθειας και εθνοτικών συγκρούσεων.

Σιγή από Τελ Αβίβ – Αρνητικοί οι Παλαιστίνιοι ηγέτες

Ούτε το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ούτε το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ απάντησαν άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό των πληροφοριών.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ αρνήθηκε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τη συμμετοχή της Ουάσινγκτον, δηλώνοντας απλώς: «Δεν σχολιάζουμε ιδιωτικές διπλωματικές συνομιλίες».

Ο ίδιος ο Νετανιάχου έχει δηλώσει πρόσφατα ότι επιθυμεί τη διατήρηση του στρατιωτικού ελέγχου της Γάζας και έχει επαναλάβει ότι οι Παλαιστίνιοι θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο “εθελοντικής αποχώρησης” από την περιοχή – πρόταση που έχει προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις.

Η παλαιστινιακή ηγεσία απέρριψε κάθετα το ενδεχόμενο μετεγκατάστασης πληθυσμού, τονίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα ισοδυναμούσε με μια νέα “Νάκμπα” (Καταστροφή), παραπέμποντας στον μαζικό εκτοπισμό Παλαιστινίων κατά τον πόλεμο του 1948.

Πηγή: Reuters

