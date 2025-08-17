Αποκάλυψη Reuters: Σχέδιο μετεγκατάστασης Παλαιστινίων από τη Γάζα στο Νότιο Σουδάν συζητούν Τελ Αβίβ και Τζούμπα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ισραήλ και Νότιο Σουδάν βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για ένα αμφιλεγόμενο σχέδιο μετεγκατάστασης Παλαιστινίων από τη δοκιμαζόμενη Λωρίδα της Γάζας σε περιοχές του αφρικανικού κράτους, σύμφωνα με τρεις πηγές με γνώση των συνομιλιών που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters υπό καθεστώς ανωνυμίας.
Αν και δεν έχει επιτευχθεί κάποια συμφωνία, οι πηγές επιβεβαίωσαν ότι οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται.
Το σχέδιο, εφόσον προχωρήσει, προβλέπει τη μετακίνηση ανθρώπων από την ερειπωμένη Γάζα –ύστερα από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου με το Ισραήλ– σε ένα κράτος που παραμένει βαθιά διχασμένο από χρόνια πολιτικής αστάθειας και εθνοτικών συγκρούσεων.
Ούτε το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ούτε το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ απάντησαν άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό των πληροφοριών.
Από την πλευρά του, το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ αρνήθηκε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τη συμμετοχή της Ουάσινγκτον, δηλώνοντας απλώς: «Δεν σχολιάζουμε ιδιωτικές διπλωματικές συνομιλίες».
Ο ίδιος ο Νετανιάχου έχει δηλώσει πρόσφατα ότι επιθυμεί τη διατήρηση του στρατιωτικού ελέγχου της Γάζας και έχει επαναλάβει ότι οι Παλαιστίνιοι θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο “εθελοντικής αποχώρησης” από την περιοχή – πρόταση που έχει προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις.
Η παλαιστινιακή ηγεσία απέρριψε κάθετα το ενδεχόμενο μετεγκατάστασης πληθυσμού, τονίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα ισοδυναμούσε με μια νέα “Νάκμπα” (Καταστροφή), παραπέμποντας στον μαζικό εκτοπισμό Παλαιστινίων κατά τον πόλεμο του 1948.
Πηγή: Reuters
Διαβάστε επίσης:
Bild: «Καμία πρόσκληση στους Ευρωπαίους ηγέτες για την συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο»
Γαλλία: Καλεί το Ισραήλ «να εγκαταλείψει το σχέδιό» του για νέο οικισμό στη Δυτική Όχθη
New York Times: Συμφωνεί ο Τραμπ στην παραχώρηση εδαφών της Ουκρανίας – Το αντάλλαγμα που δίνει ο Πούτιν
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.