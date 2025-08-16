New York Times: Συμφωνεί ο Τραμπ στην παραχώρηση εδαφών της Ουκρανίας – Το αντάλλαγμα που δίνει ο Πούτιν

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη συνάντησή του την Παρασκευή στην Αλάσκα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ενημέρωσε Ευρωπαίους ηγέτες ότι στηρίζει ένα σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, το οποίο προβλέπει παραχώρηση ουκρανικών εδαφών που δεν έχουν καταληφθεί από ρωσικές δυνάμεις, αντί για μια εκεχειρία.

Σύμφωνα με τους New York Times, την πληροφορία μετέδωσαν δύο υψηλόβαθμοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι που είχαν ενημέρωση για την τηλεφωνική επικοινωνία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Τραμπ προτίθεται να συζητήσει αυτό το σχέδιο τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ έχει καλέσει και Ευρωπαίους ηγέτες να συμμετάσχουν.

Μετά τη συνάντησή του με τον Πούτιν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ εγκατέλειψε την απαίτηση για άμεση κατάπαυση του πυρός και θεωρεί πως μπορεί να επιτευχθεί γρήγορα μια ειρηνευτική συμφωνία, εφόσον ο Ζελένσκι δεχθεί να παραχωρήσει στη Ρωσία το υπόλοιπο του Ντονμπάς, ακόμη και τμήματα που δεν ελέγχονται σήμερα από ρωσικά στρατεύματα.

Ωστόσο, τόσο ο Ουκρανός πρόεδρος όσο και οι Ευρωπαίοι εταίροι απορρίπτουν κατηγορηματικά μια τέτοια παραχώρηση, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για περιοχές με ισχυρές αμυντικές γραμμές αλλά και πλούσιο υπέδαφος. Ουκρανοί αξιωματούχοι τονίζουν πως οποιαδήποτε συμφωνία που θα περιλαμβάνει μόνιμη απώλεια εδαφών θα παραβίαζε το Σύνταγμα της χώρας.

Σε αντάλλαγμα, σύμφωνα με τους αξιωματούχους, ο Πούτιν φέρεται να πρόσφερε κατάπαυση του πυρός στις τρέχουσες γραμμές του μετώπου και γραπτή δέσμευση ότι δεν θα επιτεθεί ξανά ούτε στην Ουκρανία ούτε σε ευρωπαϊκή χώρα. Όμως οι Ευρωπαίοι επισήμαναν στον Τραμπ ότι ο Ρώσος πρόεδρος έχει στο παρελθόν αθετήσει επανειλημμένα τις δεσμεύσεις του.

Οι ίδιοι υπογράμμισαν επίσης ότι μόνο η Ουκρανία μπορεί να αποφασίσει για την τύχη των εδαφών της και ότι τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν με τη βία.

Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία, ο Τραμπ δεν έκανε λόγο για νέες κυρώσεις ή οικονομική πίεση προς τη Μόσχα, ενώ οι Ευρωπαίοι ξεκαθάρισαν ότι θα συνεχίσουν τις κυρώσεις έως ότου σταματήσουν οι εχθροπραξίες. Ο Λευκός Οίκος δεν σχολίασε σχετικά.

Σε πιο θετικό τόνο, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ο Τραμπ μετέφερε πως ο Πούτιν δέχθηκε η Ουκρανία να έχει ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας μετά από μια συμφωνία, χωρίς όμως ένταξη στο ΝΑΤΟ. Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι ενδεχομένως να υπάρξει και αμερικανική στρατιωτική συμμετοχή σε αυτές τις εγγυήσεις.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Πούτιν ζήτησε ακόμη την αναγνώριση της ρωσικής ως επίσημης γλώσσας στην Ουκρανία και την προστασία των ρωσικών ορθόδοξων εκκλησιών.

Τέλος, ο Τραμπ εξέφρασε την ελπίδα για μια τριμερή συνάντηση με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι, κάτι που μέχρι στιγμής απορρίπτει ο Ρώσος πρόεδρος, καθώς θεωρεί τον Ζελένσκι «μη νόμιμο πρόεδρο ενός τεχνητού κράτους».

