ΚΟΣΜΟΣ

16.08.2025 19:17

Πρώτες δηλώσεις Πούτιν μετά την Αλάσκα: «Βασική προϋπόθεση για ειρήνη η εξάλειψη των αιτιών που οδήγησαν στην κρίση με την Ουκρανία»

16.08.2025 19:17
putin 8876- new

Τις πρώτες του δηλώσεις για τη συνάντηση με τον Τραμπ στην Αλάσκα μετά την επιστροφή του στη Ρωσία, έκανε ο Βλαντιμίρ Πούτιν σε σύσκεψη στο Κρεμλίνο το απόγευμα του Σαββάτου.

Ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι συζήτησε τις αιτίες της κρίσης στην Ουκρανία με τον Αμερικανό ομόλογό του.

«Είχαμε την ευκαιρία, την οποία και αξιοποιήσαμε, να μιλήσουμε για τις αιτίες που γέννησαν την κρίση. Ακριβώς η εξάλειψη αυτών των βαθέων αιτίων πρέπει να αποτελέσει τη βάση της επίλυσης», δήλωσε ο Πούτιν.

Γάζα: 11 νεκροί από την πείνα και 12 ενώ περίμεναν βοήθεια – 1 στα 5 παιδιά λιμοκτονεί

Τουρκία: Το ΥΠΕΞ απορρίπτει την έκθεση του Στέιτ Ντιπάρμεντ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα

Ουκρανία: Τηλεδιάσκεψη μεταξύ των μελών της «Συμμαχίας των Προθύμων» την Κυριακή

