Πρώτες δηλώσεις Πούτιν μετά την Αλάσκα: «Βασική προϋπόθεση για ειρήνη η εξάλειψη των αιτιών που οδήγησαν στην κρίση με την Ουκρανία»

Τις πρώτες του δηλώσεις για τη συνάντηση με τον Τραμπ στην Αλάσκα μετά την επιστροφή του στη Ρωσία, έκανε ο Βλαντιμίρ Πούτιν σε σύσκεψη στο Κρεμλίνο το απόγευμα του Σαββάτου.

Ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι συζήτησε τις αιτίες της κρίσης στην Ουκρανία με τον Αμερικανό ομόλογό του.

«Είχαμε την ευκαιρία, την οποία και αξιοποιήσαμε, να μιλήσουμε για τις αιτίες που γέννησαν την κρίση. Ακριβώς η εξάλειψη αυτών των βαθέων αιτίων πρέπει να αποτελέσει τη βάση της επίλυσης», δήλωσε ο Πούτιν.

