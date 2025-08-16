search
ΣΑΒΒΑΤΟ 16.08.2025 17:55
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.08.2025 17:46

Τουρκία: Το ΥΠΕΞ απορρίπτει την έκθεση του Στέιτ Ντιπάρμεντ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα

16.08.2025 17:46
turkey_new

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει «ως αβάσιμους τους ισχυρισμούς σχετικά με την Τουρκία που περιλαμβάνονται στην έκθεση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του 2024» που δημοσίευσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Σε ανακοίνωσή του το τουρκικό ΥΠΕΞ υποστηρίζει πως η Τουρκία «καταπολεμά με επιτυχία όλες τις μορφές και εκδηλώσεις της τρομοκρατίας στο πλαίσιο του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών». Ισχυρίζεται επίσης ότι οι κατηγορίες που περιλαμβάνονται στην έκθεση σε αυτό το πλαίσιο απέχουν πολύ από την πραγματικότητα.

«Λυπούμαστε επίσης βαθιά για την συμπερίληψη στην έκθεση αβάσιμων και ανυπόστατων ισχυρισμών που προωθούνται μέσω της χειραγωγικής ρητορικής της τρομοκρατικής οργάνωσης FETΟ» σημειώνεται στην τουρκική απάντηση προς το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών αναφορικά με το δίκτυο του Φετχουλάχ Γκιουλέν, του ιεροκήρυκα που απεβίωσε πέρυσι εξόριστος στις ΗΠΑ και κατηγορείται από την Άγκυρα ως ο ιθύνων νους της απόπειρας πραξικοπήματος του 2016.

Σχετικά με τις τουρκικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη βόρεια Συρία εναντίον των κουρδικών δυνάμεων, στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται: «Οι αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις της Τουρκίας στη Συρία διεξάγονται με βάση το δικαίωμα της αυτοάμυνας και με τη μέγιστη προσοχή για τον άμαχο πληθυσμό και τις υποδομές. Είναι εντελώς λάθος να παρουσιάζονται αυτές οι επιχειρήσεις εκτός αυτού του δίκαιου και νόμιμου πλαισίου».

Τέλος, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει τις αμερικανικές κατηγορίες αναφορικά με τα διακαιώματα των προσφύγων και μεταναστών: «Έχοντας υποδεχτεί εκατομμύρια πρόσφυγες επί χρόνια και έχοντας καλύψει τις βασικές τους ανάγκες, η Τουρκία αποτελεί ένα υποδειγματικό κράτος με μια ολοκληρωμένη και βιώσιμη πολιτική διαχείρισης της μετανάστευσης σε παγκόσμιο επίπεδο, η οποία βασίζεται στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια».

Η έκθεση του υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία χαρακτηρίζει «χαμένο έτος» το 2024 όσον αφορά την ελευθερία του Τύπου. Σύμφωνα με την έκθεση, οι πιέσεις και οι πρακτικές λογοκρισίας εναντίον δημοσιογράφων αυξήθηκαν σημαντικά.

Σημειώνει ότι η Δικαιοσύνη βρίσκεται υπό την επιρροή της εκτελεστικής εξουσίας και ότι η κατάσταση αυτή υπονομεύει τη δημοκρατική λειτουργία.

Επισημαίνει ότι ακτιβιστές, ακαδημαϊκοί και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αντιμετωπίζουν νομικές διώξεις, έρευνες και άδικες ποινές. Επιπλέον, η έκθεση αναφέρει ότι σημειώθηκαν περιπτώσεις αυθαίρετων συλλήψεων, βασανιστηρίων και «διακρατικής καταστολής» (transnational repression) εναντίον δημοσιογράφων, αντιφρονούντων, προσφύγων και μελών της οργάνωσης Γκιουλέν.

Υπογραμμίζει επίσης παραβίαση των δικαιωμάτων των προσφύγων και των μεταναστών, όπως κακομεταχείριση των προσφύγων, υπερπλήρεις κέντρα κράτησης και αναγκαστικές επιστροφές χωρίς τη συγκατάθεση των ενδιαφερομένων.

Διαβάστε επίσης:

Ουκρανία: Τηλεδιάσκεψη μεταξύ των μελών της «Συμμαχίας των Προθύμων» την Κυριακή

Financial Times: Ο Πούτιν ζήτησε από τον Τραμπ την απόσυρση της Ουκρανίας από το Ντόνετσκ – Τι δίνει σε αντάλλαγμα

Φρίντριχ Μερτς: «Χαιρετίζουμε την προσπάθεια του Τραμπ για δίκαιη ειρήνη στην Ουκρανία»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
turkey_new
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Το ΥΠΕΞ απορρίπτει την έκθεση του Στέιτ Ντιπάρμεντ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα

macron-merz-starmer-87435
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Τηλεδιάσκεψη μεταξύ των μελών της «Συμμαχίας των Προθύμων» την Κυριακή

putin_alaska
ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: Ο Πούτιν ζήτησε από τον Τραμπ την απόσυρση της Ουκρανίας από το Ντόνετσκ – Τι δίνει σε αντάλλαγμα

FOTIA_PIROSVESTIKI_0108
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Αγία Μαρίνα Κορωπίου

tsoukalas_0707_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει βάλει πολύ χαμηλά τον πήχυ για τους πολίτες»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
prosopikos arithmos new
ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Από τις 5 Σεπτεμβρίου θα αποδίδεται αυτόματα σε εκείνους που δεν μερίμνησαν για την έκδοσή του

MAZWNAKHS
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Άθλια μεθόδευση από την οικογένειά του ο εγκλεισμός, ετοιμαζόμασταν να καταθέσουμε μηνύσεις» λέει ο δικηγόρος του

mougopetros-new
LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: Παίζει ξανά κλαρίνο και συγκινεί - Πρώτη φορά μετά από 4 μήνες (Video)

mazonakis-new
LIFESTYLE

«Δεν αντέχω άλλο, θέλω να μιλήσω»: Δημόσια στήριξη Τζώρτζογλου στον Γιώργο Μαζωνάκη

POUTIN_XEIRONOMIA_ALASKA
ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Τον ρώτησαν «πότε θα σταματήσετε να σκοτώνετε αμάχους» – Η μη λεκτική απάντηση που θα συζητηθεί

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 16.08.2025 17:51
turkey_new
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Το ΥΠΕΞ απορρίπτει την έκθεση του Στέιτ Ντιπάρμεντ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα

macron-merz-starmer-87435
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Τηλεδιάσκεψη μεταξύ των μελών της «Συμμαχίας των Προθύμων» την Κυριακή

putin_alaska
ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: Ο Πούτιν ζήτησε από τον Τραμπ την απόσυρση της Ουκρανίας από το Ντόνετσκ – Τι δίνει σε αντάλλαγμα

1 / 3