Financial Times: Ο Πούτιν ζήτησε από τον Τραμπ την απόσυρση της Ουκρανίας από το Ντόνετσκ – Τι δίνει σε αντάλλαγμα

O Βλαντίμιρ Πούτιν έθεσε ως προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου την αποχώρηση της Ουκρανίας από την ανατολική περιοχή του Ντονέτσκ, αλλά είπε στον Ντόναλντ Τραμπ ότι θα μπορούσε να «παγώσει» το υπόλοιπο μέτωπο εάν ικανοποιηθούν οι βασικές του απαιτήσεις, σύμφωνα με τους Financial Times.

Η απαίτηση διατυπώθηκε κατά τη συνάντηση του ρώσου προέδρου με τον Τραμπ στην Αλάσκα την Παρασκευή, σύμφωνα με τέσσερις πηγές με άμεση γνώση των συνομιλιών.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Τραμπ μετέφερε το μήνυμα στον oυκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και σε ευρωπαίους ηγέτες σε τηλεδιάσκεψη το Σάββατο, καλώντας τους να εγκαταλείψουν τις προσπάθειες να εξασφαλίσουν εκεχειρία με τη Μόσχα.

Διαβάστε επίσης:

Φρίντριχ Μερτς: «Χαιρετίζουμε την προσπάθεια του Τραμπ για δίκαιη ειρήνη στην Ουκρανία»

Η συμφωνία Τραμπ – Πούτιν και η Ευρώπη

Σβαρτσενέγκερ κατά Τραμπ: «Αναρωτήθηκα πότε θα του ζητήσεις αυτόγραφο»