Σβαρτσενέγκερ κατά Τραμπ: «Αναρωτήθηκα πότε θα του ζητήσεις αυτόγραφο»

Σκωπτικό βίντεο για τη στάση του Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στον Βλαντιμίρ Πούτιν, στην Αλάσκα, ανάρτησε στα social media o πρώην κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ.

«Πρόεδρε Τραμπ μόλις είδα τη συνέντευξη τύπου με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και ήταν ντροπιαστική. Στεκόσουν εκεί σαν ένα μικρό λευκό ζυμαρικό, σαν θαυμαστής του. Αφού αναρωτήθηκα πότε θα του ζητήσεις αυτόγραφο», ακούγεται να λέει ο διάσημος ηθοποιός στο επίμαχο βίντεο στο Χ.

"Mr. President Trump, you stood there like a little white noodle, like a fanboy," – said Arnold Schwarzenegger about Trump's meeting with Putin.



Source:

Arnold Schwarzenegger/YouTube pic.twitter.com/cmurHuWOfj — Oriannalyla 🇺🇦 (@Lyla_lilas) August 16, 2025

«Ξεπουλήσατε το σύστημα δικαιοσύνης, τις μυστικές υπηρεσίες και πάνω από όλα τη χώρα μας», πρόσθεσε.

«Είστε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, δεν θα πρέπει να το κάνετε αυτό. Τι συμβαίνει με εσάς; Πού πήγε η δύναμη του Ρόναλντ Ρίγκαν όταν είπε στον Γκορμπατσόφ “γκρεμίστε το Τείχος του Βερολίνου”» κατέληξε ο Σβαρτσενέγκερ κλείνοντας το βίντεο με έναν αναστεναγμό.

Διαβάστε επίσης:

CNN: «Το επόμενο στοίχημα του Τραμπ είναι να καθίσει στο ίδιο τραπέζι Ζελένσκι και Πούτιν»

Ζελένσκι: «Η Ουκρανία χρειάζεται ειρήνη, όχι παύση μεταξύ ρωσικών εισβολών» – «Παράθυρο» για εδαφικές παραχωρήσεις

Ρωσία: «Καταλάβαμε δύο χωριά σε Ντονέτσκ και Ντνιπροπετρόφσκ»