search
ΣΑΒΒΑΤΟ 16.08.2025 17:54
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.08.2025 16:17

Σβαρτσενέγκερ κατά Τραμπ: «Αναρωτήθηκα πότε θα του ζητήσεις αυτόγραφο»

16.08.2025 16:17
arnold-new

Σκωπτικό βίντεο για τη στάση του Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στον Βλαντιμίρ Πούτιν, στην Αλάσκα, ανάρτησε στα social media o πρώην κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ.

«Πρόεδρε Τραμπ μόλις είδα τη συνέντευξη τύπου με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και ήταν ντροπιαστική. Στεκόσουν εκεί σαν ένα μικρό λευκό ζυμαρικό, σαν θαυμαστής του. Αφού αναρωτήθηκα πότε θα του ζητήσεις αυτόγραφο», ακούγεται να λέει ο διάσημος ηθοποιός στο επίμαχο βίντεο στο Χ.

«Ξεπουλήσατε το σύστημα δικαιοσύνης, τις μυστικές υπηρεσίες και πάνω από όλα τη χώρα μας», πρόσθεσε.

«Είστε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, δεν θα πρέπει να το κάνετε αυτό. Τι συμβαίνει με εσάς; Πού πήγε η δύναμη του Ρόναλντ Ρίγκαν όταν είπε στον Γκορμπατσόφ “γκρεμίστε το Τείχος του Βερολίνου”» κατέληξε ο Σβαρτσενέγκερ κλείνοντας το βίντεο με έναν αναστεναγμό.

Διαβάστε επίσης:

CNN: «Το επόμενο στοίχημα του Τραμπ είναι να καθίσει στο ίδιο τραπέζι Ζελένσκι και Πούτιν»

Ζελένσκι: «Η Ουκρανία χρειάζεται ειρήνη, όχι παύση μεταξύ ρωσικών εισβολών» – «Παράθυρο» για εδαφικές παραχωρήσεις

Ρωσία: «Καταλάβαμε δύο χωριά σε Ντονέτσκ και Ντνιπροπετρόφσκ»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
turkey_new
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Το ΥΠΕΞ απορρίπτει την έκθεση του Στέιτ Ντιπάρμεντ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα

macron-merz-starmer-87435
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Τηλεδιάσκεψη μεταξύ των μελών της «Συμμαχίας των Προθύμων» την Κυριακή

putin_alaska
ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: Ο Πούτιν ζήτησε από τον Τραμπ την απόσυρση της Ουκρανίας από το Ντόνετσκ – Τι δίνει σε αντάλλαγμα

FOTIA_PIROSVESTIKI_0108
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Αγία Μαρίνα Κορωπίου

tsoukalas_0707_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει βάλει πολύ χαμηλά τον πήχυ για τους πολίτες»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
prosopikos arithmos new
ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Από τις 5 Σεπτεμβρίου θα αποδίδεται αυτόματα σε εκείνους που δεν μερίμνησαν για την έκδοσή του

MAZWNAKHS
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Άθλια μεθόδευση από την οικογένειά του ο εγκλεισμός, ετοιμαζόμασταν να καταθέσουμε μηνύσεις» λέει ο δικηγόρος του

mougopetros-new
LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: Παίζει ξανά κλαρίνο και συγκινεί - Πρώτη φορά μετά από 4 μήνες (Video)

mazonakis-new
LIFESTYLE

«Δεν αντέχω άλλο, θέλω να μιλήσω»: Δημόσια στήριξη Τζώρτζογλου στον Γιώργο Μαζωνάκη

POUTIN_XEIRONOMIA_ALASKA
ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Τον ρώτησαν «πότε θα σταματήσετε να σκοτώνετε αμάχους» – Η μη λεκτική απάντηση που θα συζητηθεί

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 16.08.2025 17:51
turkey_new
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Το ΥΠΕΞ απορρίπτει την έκθεση του Στέιτ Ντιπάρμεντ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα

macron-merz-starmer-87435
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Τηλεδιάσκεψη μεταξύ των μελών της «Συμμαχίας των Προθύμων» την Κυριακή

putin_alaska
ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: Ο Πούτιν ζήτησε από τον Τραμπ την απόσυρση της Ουκρανίας από το Ντόνετσκ – Τι δίνει σε αντάλλαγμα

1 / 3