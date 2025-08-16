CNN: «Το επόμενο στοίχημα του Τραμπ είναι να καθίσει στο ίδιο τραπέζι Ζελένσκι και Πούτιν»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα, προανήγγειλε την πρόθεσή του να οργανώσει μια ιστορική τριμερή με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Όμως, όπως αποκαλύπτει ανάλυση του CNN, το Κρεμλίνο σπεύδει να αποδυναμώσει εκ των προτέρων την προοπτική αυτής της κίνησης, αμφισβητώντας ακόμη και τη χρησιμότητά της.

Ρώσος δημοσιογράφος που μίλησε στο δίκτυο υπό καθεστώς ανωνυμίας, εξηγεί ότι στη Μόσχα μια τέτοια εικόνα θα θεωρηθεί απλώς επικοινωνιακό πυροτέχνημα: «Είναι απλώς μια φωτογραφία… Αν χρειαστεί η φωτογραφία, θα την κάνουμε. Αλλά δεν έχει καμία σχέση με την ουσία και την πραγματική διευθέτηση».

Η αμφισβήτηση της νομιμότητας Ζελένσκι

Το μεγαλύτερο εμπόδιο παραμένει η στάση του ίδιου του Πούτιν απέναντι στον Ουκρανό ηγέτη. Εδώ και τρία χρόνια, ο Ρώσος πρόεδρος αρνείται να αναγνωρίσει τη νομιμότητα της εξουσίας του Ζελένσκι, επιμένοντας ότι η θητεία του έχει ουσιαστικά λήξει. Αφορμή για τη θέση αυτή στάθηκε η ακύρωση των ουκρανικών προεδρικών εκλογών πέρυσι, εξαιτίας του στρατιωτικού νόμου που ισχύει από την εισβολή του 2022.

«Με ποιον να διαπραγματευτούμε;» διερωτήθηκε πρόσφατα ο Πούτιν, προσθέτοντας ότι «η νομιμότητα του εν ενεργεία προέδρου έχει τελειώσει». Λίγες μόλις ημέρες πριν από τη σύνοδο στην Αλάσκα, ωστόσο, είχε αφήσει ένα μικρό παράθυρο ανοιχτό: «Δεν έχω τίποτα εναντίον μιας συνάντησης με τον Ζελένσκι – αλλά πρέπει να πληρωθούν συγκεκριμένοι όροι».

Οι όροι της Μόσχας

Σύμφωνα με το «μνημόνιο ειρήνης» που έδωσε στη δημοσιότητα η Ρωσία τον Ιούνιο, οι όροι αυτοί μπορεί να περιλαμβάνουν τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία πριν από την υπογραφή οποιασδήποτε συμφωνίας. Μια τέτοια απαίτηση θα μετέτρεπε τον Ζελένσκι σε διαπραγματευτικό χαρτί και όχι σε ισότιμο συνομιλητή, υποβαθμίζοντας τον ρόλο του στο τραπέζι.

«Αποτελέσματα και όχι σόου»

Όπως επισημαίνει στο CNN ο πρώην Ρώσος διπλωμάτης Μπόρις Μποντάρεφ, ο Πούτιν θα συναινέσει σε μια τριμερή μόνο εφόσον εκτιμήσει ότι θα αποδώσει καρπούς με τους δικούς του όρους. «Σε αντίθεση με τον Τραμπ και την Ευρώπη, ο Πούτιν ενδιαφέρεται για το αποτέλεσμα, όχι για ένα σόου χωρίς ουσία», σημείωσε σε γραπτή του δήλωση.

Ο ίδιος υπογράμμισε μάλιστα το παράδοξο της ρωσικής θέσης: «Τη στιγμή που ο Ζελένσκι θα παραδοθεί, θα είναι ξανά απολύτως νόμιμος για τον Πούτιν».

Το δύσκολο επόμενο βήμα

Η ανάλυση του CNN καταλήγει ότι το επόμενο μεγάλο στοίχημα του Ντόναλντ Τραμπ είναι να πετύχει κάτι που μέχρι σήμερα μοιάζει ανέφικτο: να φέρει στο ίδιο τραπέζι έναν Ουκρανό πρόεδρο που δίνει μάχη επιβίωσης και έναν Ρώσο ηγέτη που επιδιώκει να τον απαξιώσει. Το αν αυτή η προσπάθεια θα οδηγήσει σε ειρηνευτική διαδικασία ή θα καταλήξει σε ακόμη μια «φωτογραφία χωρίς περιεχόμενο», μένει να αποδειχθεί.

Διαβάστε επίσης:

Ζελένσκι: «Η Ουκρανία χρειάζεται ειρήνη, όχι παύση μεταξύ ρωσικών εισβολών» – «Παράθυρο» για εδαφικές παραχωρήσεις

Ρωσία: «Καταλάβαμε δύο χωριά σε Ντονέτσκ και Ντνιπροπετρόφσκ»

«Επόμενο βήμα οι συνομιλίες και με τον Ζελένσκι»: Κοινή δήλωση Ευρωπαίων ηγετών μετά την Αλάσκα