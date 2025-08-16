«Επόμενο βήμα οι συνομιλίες και με τον Ζελένσκι»: Κοινή δήλωση Ευρωπαίων ηγετών μετά την Αλάσκα

Κοινή δήλωση εξέδωσαν οι ευρωπαίοι ηγέτες μετά τις συνομιλίες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα, δηλώνοντας ότι το επόμενο βήμα πρέπει να είναι περαιτέρω συνομιλίες, αυτή τη φορά με τη συμμετοχή του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως μετέδωσε το CNNi.

«Οι ηγέτες χαιρετίζουν τις προσπάθειες του προέδρου Τραμπ να σταματήσει τις δολοφονίες στην Ουκρανία, να τερματίσει τον πόλεμο της Ρωσίας και να επιτύχει δίκαιη και διαρκή ειρήνη», αναφέρει η δήλωση.

«Όπως είπε ο πρόεδρος Τραμπ “δεν υπάρχει συμφωνία μέχρι να υπάρξει συμφωνία”. Όπως σημείωσε ο ίδιος, το επόμενο βήμα πρέπει τώρα να είναι περαιτέρω συνομιλίες, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου Ζελένσκι, τον οποίο θα συναντήσει σύντομα».

Οι ευρωπαίοι αξιωματούχοι πρόσθεσαν ότι είναι έτοιμοι να συνεργαστούν με τον Τραμπ και τον Ζελένσκι για μια τριμερή σύνοδο κορυφής με ευρωπαϊκή υποστήριξη.

Ανάγκη για ακλόνητες εγγυήσεις ασφαλείας

Επανέλαβαν την ανάγκη η Ουκρανία να έχει «ακλόνητες εγγυήσεις ασφαλείας», προσθέτοντας ότι «δεν πρέπει να τεθούν περιορισμοί στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας ή στη συνεργασία της με τρίτες χώρες. Η Ρωσία δεν μπορεί να ασκήσει βέτο στην πορεία της Ουκρανίας προς την ΕΕ και το ΝΑΤΟ».

Η δήλωση εξεδόθη από την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, τον γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, την ιταλό Πρωθυπουργό Τζότζια Μελόνι, τον γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, τον βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, τον φινλανδό Πρόεδρο Αλεξάντερ Στουμπ και τον πολωνό Πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ.

