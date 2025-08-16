search
ΣΑΒΒΑΤΟ 16.08.2025 15:13
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.08.2025 13:23

«Επόμενο βήμα οι συνομιλίες και με τον Ζελένσκι»: Κοινή δήλωση Ευρωπαίων ηγετών μετά την Αλάσκα

16.08.2025 13:23
zelenski_europeans

Κοινή δήλωση εξέδωσαν οι ευρωπαίοι ηγέτες μετά τις συνομιλίες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα, δηλώνοντας ότι το επόμενο βήμα πρέπει να είναι περαιτέρω συνομιλίες, αυτή τη φορά με τη συμμετοχή του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως μετέδωσε το CNNi.

«Οι ηγέτες χαιρετίζουν τις προσπάθειες του προέδρου Τραμπ να σταματήσει τις δολοφονίες στην Ουκρανία, να τερματίσει τον πόλεμο της Ρωσίας και να επιτύχει δίκαιη και διαρκή ειρήνη», αναφέρει η δήλωση.

«Όπως είπε ο πρόεδρος Τραμπ “δεν υπάρχει συμφωνία μέχρι να υπάρξει συμφωνία”. Όπως σημείωσε ο ίδιος, το επόμενο βήμα πρέπει τώρα να είναι περαιτέρω συνομιλίες, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου Ζελένσκι, τον οποίο θα συναντήσει σύντομα».

Οι ευρωπαίοι αξιωματούχοι πρόσθεσαν ότι είναι έτοιμοι να συνεργαστούν με τον Τραμπ και τον Ζελένσκι για μια τριμερή σύνοδο κορυφής με ευρωπαϊκή υποστήριξη.

Ανάγκη για ακλόνητες εγγυήσεις ασφαλείας

Επανέλαβαν την ανάγκη η Ουκρανία να έχει «ακλόνητες εγγυήσεις ασφαλείας», προσθέτοντας ότι «δεν πρέπει να τεθούν περιορισμοί στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας ή στη συνεργασία της με τρίτες χώρες. Η Ρωσία δεν μπορεί να ασκήσει βέτο στην πορεία της Ουκρανίας προς την ΕΕ και το ΝΑΤΟ».

Η δήλωση εξεδόθη από την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, τον γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, την ιταλό Πρωθυπουργό Τζότζια Μελόνι, τον γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, τον βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, τον φινλανδό Πρόεδρο Αλεξάντερ Στουμπ και τον πολωνό Πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ.

Διαβάστε επίσης:

Μέτε Φρεντέρικσεν: «Ο Νετανιάχου είναι πλέον από μόνος του ένα πρόβλημα»

«Όλοι συμφώνησαν ότι είναι το καλύτερο» – Αποκλείει εκεχειρία στην Ουκρανία ο Τραμπ και πιέζει για άμεση «ειρηνευτική συμφωνία»

Κοινό ανακοινωθέν αναμένεται από 5 ευρωπαϊκές χώρες για την σύνοδο στην Αλάσκα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
fwtia_ileia
ΕΛΛΑΔΑ

Μάχη με τις φλόγες σε Ηλεία και Καλάβρυτα – 112 για ετοιμότητα των κατοίκων στις περιοχές

OAKA1
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΑΚΑ: 6 συλλήψεις πριν από τον ποδοσφαιρικό αγώνα – Πήγαν στο γήπεδο με ναρκωτικά, κροτίδα και λέιζερ

PERIPOLIKO
ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Συνελήφθη 17χρονος που λήστεψε και έστειλε στο νοσοκομείο 15χρονο – Αναζητούνται οι συνεργοί του

mitsotakis hios (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χίος: Επικοινωνία Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Βολισσού – «Ο πόνος των κατοίκων αβάσταχτος»

fwtia_kalavrita
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Λιβάρτζι Καλαβρύτων – Μήνυμα του 112 (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
prosopikos arithmos new
ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Από τις 5 Σεπτεμβρίου θα αποδίδεται αυτόματα σε εκείνους που δεν μερίμνησαν για την έκδοσή του

mougopetros-new
LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: Παίζει ξανά κλαρίνο και συγκινεί - Πρώτη φορά μετά από 4 μήνες (Video)

MAZWNAKHS
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Άθλια μεθόδευση από την οικογένειά του ο εγκλεισμός, ετοιμαζόμασταν να καταθέσουμε μηνύσεις» λέει ο δικηγόρος του

POUTIN_XEIRONOMIA_ALASKA
ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Τον ρώτησαν «πότε θα σταματήσετε να σκοτώνετε αμάχους» – Η μη λεκτική απάντηση που θα συζητηθεί

diakopes-new
ΕΛΛΑΔΑ

Είδος πολυτελείας για τους Έλληνες οι διακοπές – Οι 3 λόγοι που το 60% όσων πάνε επιλέγουν ηπειρωτικό προορισμό

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 16.08.2025 15:08
fwtia_ileia
ΕΛΛΑΔΑ

Μάχη με τις φλόγες σε Ηλεία και Καλάβρυτα – 112 για ετοιμότητα των κατοίκων στις περιοχές

OAKA1
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΑΚΑ: 6 συλλήψεις πριν από τον ποδοσφαιρικό αγώνα – Πήγαν στο γήπεδο με ναρκωτικά, κροτίδα και λέιζερ

PERIPOLIKO
ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Συνελήφθη 17χρονος που λήστεψε και έστειλε στο νοσοκομείο 15χρονο – Αναζητούνται οι συνεργοί του

1 / 3