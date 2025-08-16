Κοινό ανακοινωθέν αναμένεται από 5 ευρωπαϊκές χώρες για την σύνοδο στην Αλάσκα

Κοινό ανακοινωθέν για την έκβαση των συνομιλιών του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν έχουν συντάξει η Ιταλία, η Βρετανία, η Γερμανία, η Πολωνία και η Γαλλία, όπως ενημέρωσε ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.

«Η συζήτηση μεταξύ Ευρωπαίων ηγετών που αξιολόγησαν τις πληροφορίες που έδωσε ο Πρόεδρος Τραμπ και τα αποτελέσματα της συνόδου στην Αλάσκα ολοκληρώθηκε», έγραψε ο Τουσκ με ανάρτηση στο X.

«Μαζί με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι ακούσαμε τις απόψεις του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και προετοιμάσαμε ένα κοινό ανακοινωθέν», συμπλήρωσε.

Ο Τουσκ δεν είπε πότε θα δοθεί στη δημοσιότητα αυτό το ανακοινωθέν.

Ο Τραμπ είχε μακρά τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ζελένσκι και στη συνέχεια συνομίλησε με ηγέτες του NATO μετά την σύνοδο κορυφής με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, ανακοίνωσε νωρίτερα ο Λευκός Οίκος.

