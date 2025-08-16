search
ΚΟΣΜΟΣ

16.08.2025 11:18

Πακιστάν: Πάνω από 320 νεκροί από τις φονικούς μουσώνες σε ένα 48ωρο (Video)

16.08.2025 11:18
Σε τουλάχιστον 320 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών σε ένα 48ωρο από τις καταρρακτώδεις βροχές και τις πλημμύρες στο βόρειο Πακιστάν, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα οι πακιστανικές αρχές, οι οποίες ανέβασαν επίσης σε πάνω από 600 τον συνολικό αριθμό των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους στη χώρα από την έναρξη της περιόδου των μουσώνων στα τέλη Ιουνίου.

Από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις έχει κυρίως πληγεί η ορεινή επαρχία Χάιμπερ-Παστούνκβα, η οποία βρίσκεται στα σύνορα με το Αφγανιστάν.

Μόνον σε αυτήν οι νεκροί ανέρχονται σε 307, σύμφωνα με την αρχή διαχείρισης καταστροφών της επαρχίας αυτής, η οποία σημείωσε ότι συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό πτωμάτων κάτω από τις λάσπες.

