Πακιστάν: Τουλάχιστον 120 νεκροί σε 24 ώρες από τις πλημμύρες (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
120 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από καταρρακτώδεις βροχές στο βόρειο Πακιστάν τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που ανακοίνωσαν οι αρχές σήμερα, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών από την έναρξη των μουσώνων στα τέλη Ιουνίου σε περισσότερους από 400.
Τουλάχιστον 110 θάνατοι έχουν καταγραφεί μόνο στην ορεινή επαρχία Χιμπέρ-Παχτούνκουα, η οποία συνορεύει με το Αφγανιστάν, σύμφωνα με την επαρχιακή Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών, ενώ επτά άλλοι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Κασμίρ.
Διαβάστε επίσης:
Ο Τραμπ κατευθύνεται στην Αλάσκα και ο Πούτιν κάνει… επισκέψεις (Video)
Το μήνυμα που στέλνει ο Λαβρόφ με το μπλουζάκι με την επιγραφή «ΕΣΣΔ»
«Ώρα να τερματιστεί ο πόλεμος – Βασιζόμαστε στην Αμερική», λέει ο Ζελένσκι
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.