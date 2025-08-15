Πακιστάν: Τουλάχιστον 120 νεκροί σε 24 ώρες από τις πλημμύρες (Video)

120 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από καταρρακτώδεις βροχές στο βόρειο Πακιστάν τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που ανακοίνωσαν οι αρχές σήμερα, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών από την έναρξη των μουσώνων στα τέλη Ιουνίου σε περισσότερους από 400.

Τουλάχιστον 110 θάνατοι έχουν καταγραφεί μόνο στην ορεινή επαρχία Χιμπέρ-Παχτούνκουα, η οποία συνορεύει με το Αφγανιστάν, σύμφωνα με την επαρχιακή Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών, ενώ επτά άλλοι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Κασμίρ.

🚨 BREAKING:

Pakistan’s Disaster Management Authority reports that the flood death toll has surged to 160 in the past 24 hours, as heavy rains continue to batter multiple provinces.#PakistanFloods #BreakingNews #ClimateCrisis #DisasterUpdate pic.twitter.com/Wrcmoxd5XP — Lumi Watch (@Lumi_watch) August 15, 2025

Διαβάστε επίσης:

Ο Τραμπ κατευθύνεται στην Αλάσκα και ο Πούτιν κάνει… επισκέψεις (Video)

Το μήνυμα που στέλνει ο Λαβρόφ με το μπλουζάκι με την επιγραφή «ΕΣΣΔ»

«Ώρα να τερματιστεί ο πόλεμος – Βασιζόμαστε στην Αμερική», λέει ο Ζελένσκι