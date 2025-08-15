search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.08.2025
ΚΟΣΜΟΣ

15.08.2025 17:38

Πακιστάν: Τουλάχιστον 120 νεκροί σε 24 ώρες από τις πλημμύρες (Video)

15.08.2025 17:38
120 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από καταρρακτώδεις βροχές στο βόρειο Πακιστάν τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που ανακοίνωσαν οι αρχές σήμερα, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών από την έναρξη των μουσώνων στα τέλη Ιουνίου σε περισσότερους από 400.

Τουλάχιστον 110 θάνατοι έχουν καταγραφεί μόνο στην ορεινή επαρχία Χιμπέρ-Παχτούνκουα, η οποία συνορεύει με το Αφγανιστάν, σύμφωνα με την επαρχιακή Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών, ενώ επτά άλλοι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Κασμίρ.

