Το μήνυμα που στέλνει ο Λαβρόφ με το μπλουζάκι με την επιγραφή «ΕΣΣΔ»

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ έφτασε στο Άνκορατζ ντυμένος με έναν ασυνήθιστα casual συνδυασμό για έναν ανώτερο διπλωμάτη: ανοιχτό μπλε τζιν, μαύρο σακάκι και ένα λευκό φούτερ με έντονα γραμμένη την επιγραφή «CCCP» – το κυριλλικό αλφάβητο για την «ΕΣΣΔ», τη Σοβιετική Ένωση, της οποίας κάποτε ήταν μέρος η Ουκρανία.

Ο Λαβρόφ δεν μίλησε για τις προσδοκίες του για τη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας, αλλά αυτό που φορούσε έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα, σύμφωνα με ανάλυση του CNN.

Το μήνυμα παραπέμπει στην υποτιθέμενη χαμένη «χρυσή εποχή» της Ρωσίας ως μεγάλης δύναμης κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, κάπως σαν μια εκδοχή του Κρεμλίνου του «Make Russia Great Again».

Russian Foreign Minister Lavrov arrives for US talks in Alaska wearing a sweater with the inscription "USSR". pic.twitter.com/Cbpi7g3cDQ — Visegrád 24 (@visegrad24) August 15, 2025

Ο ίδιος ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είπε κάποτε ότι η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης ήταν «η μεγαλύτερη γεωπολιτική καταστροφή του 20ού αιώνα». Η προσπάθεια αναβίωσης του πρώην αυτοκρατορικού μεγαλείου της Ρωσίας έχει γίνει ένας σημαντικός στόχος της δεκαετούς προεδρίας του.

Ο συμβολισμός του φούτερ δεν πέρασε απαρατήρητος από τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία ενθουσιάστηκαν με την επιλογή ενδυμασίας του Λαβρόφ, παρουσιάζοντάς την ως την απάντησή του στους φιλο-ουκρανούς διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν στο Άνκορατζ για να απαιτήσουν να δοθεί στο Κίεβο μια θέση στο τραπέζι.

Η Όλγα Σκαμπέεβα, παρουσιάστρια της κρατικής τηλεόρασης, κοινοποίησε μια φωτογραφία του Λαβρόφ λέγοντας: «Ο Λαβρόφ απαντά. Το πουλόβερ! ΕΣΣΔ! Το καλύτερο!!»

Το φούτερ του Λαβρόφ δείχνει επίσης την αυτοπεποίθηση της Ρωσίας ενόψει της συνόδου κορυφής, η οποία επιτρέπει στη Μόσχα να προβάλει μια εικόνα του εαυτού της που λαχταρούσε εδώ και καιρό: ότι η Ρωσία είναι για άλλη μια φορά μια μεγάλη δύναμη, που δεν μπορεί να αγνοηθεί στη διεθνή σκηνή.

