Ντόναλντ Τραμπ: Η ανάρτησή του πριν τη συνάντηση με τον Πούτιν στην Αλάσκα – «Υψηλό διακύβευμα»

Ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, σχολίασε μέσω ανάρτησης στο Truth Social τη σημερινή συνάντησή του με τον ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, στην Αλάσκα, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Συγκεκριμένα, σήμερα το μεσημέρι ο Τραμπ δημοσίευσε ένα μήνυμα που περιλάμβανε μόνο δύο λέξεις, με κεφαλαία γράμματα: «HIGH STAKES!!!» (Υψηλό διακύβευμα).

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι μαζί με τον αμερικανό πρόεδρο ταξιδεύουν ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Εμπορίου, Χάουαρντ Λάτνικ, ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ και ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ.

Νωρίτερα, η αμερικανική προεδρία ανέφερε ότι η σύνοδος κορυφής θα γίνει στις 11:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδος) στο Άνκορατζ.

Λίγο νωρίτερα, στο Άνκορατζ έφτασε ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, με φούτερ «ΕΣΣΔ».

Διαβάστε επίσης:

Άπω Ανατολή: Νέο μεγάλος σεισμός 6 Ρίχτερ στην Καμτσάτκα

Ισπανία: Συνεχίζεται η μάχη με 14 μεγάλα πύρινα μέτωπα – «Δυσμενείς οι συνθήκες για την αντιμετώπισή τους» (videos)

Μεσανατολικό: «Το νέο εποικιστικό ισραηλινό σχέδιο για τη Δυτική Όχθη παραβιάζει το διεθνές δίκαιο», λέει ο ΟΗΕ