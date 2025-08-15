search
ΚΟΣΜΟΣ

15.08.2025 14:14

Μεσανατολικό: «Το νέο εποικιστικό ισραηλινό σχέδιο για τη Δυτική Όχθη παραβιάζει το διεθνές δίκαιο», λέει ο ΟΗΕ

15.08.2025 14:14
west-bank_e1_1508_1920-1080_new
credit: AP

Το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι ένα ισραηλινό σχέδιο για την κατασκευή χιλιάδων νέων κατοικιών μεταξύ ενός ισραηλινού οικισμού στη Δυτική Όχθη και κοντά στην Ανατολική Ιερουσαλήμ είναι παράνομο βάσει του διεθνούς δικαίου και θα θέσει τους Παλαιστίνιους της περιοχής σε κίνδυνο αναγκαστικής έξωσης, κάτι που η υπηρεσία αυτή του ΟΗΕ χαρακτήρισε έγκλημα πολέμου.

Ο Μπεζαλέλ Σμότριτς, ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης Νετανιάχου και πρωτεργάτης του αποικισμού, ενέκρινε χθες σχέδια για την ανέγερση οικισμού που θα χωρίζει την κατεχόμενη από το Ισραήλ Ανατολική Ιερουσαλήμ από την Δυτική Όχθη, ενταφιάζοντας την ιδέα του παλαιστινιακού κράτους. Πρόκειται για το σχέδιο Ε1, το οποίο παρέμενε παγωμένο από το 2012 και προορίζεται να διχοτομήσει την Δυτική Όχθη. Δεν έχει διευκρινισθεί αν έχει εγκριθεί από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και αναμένεται να προκαλέσει διεθνή κατακραυγή. Το σχέδιο E1 θα συνδέσει τον εβραϊκό οικισμό Μααλέ Αντουμίν της Δυτικής Όχθης με την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Οι εβραϊκοί οικισμοί στην Δυτική Όχθη και η στρατιωτική κατοχή από το Ισραήλ θεωρούνται παράνομοι από την διεθνή κοινότητα.

Ο εκπρόσωπος του Γραφείου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ δήλωσε ότι το σχέδιο θα διασπάσει τη Δυτική Όχθη σε απομονωμένους θύλακες και θα ήταν «έγκλημα πολέμου για μια κατοχική δύναμη να μεταφέρει τον δικό της άμαχο πληθυσμό στην περιοχή που κατέχει».

