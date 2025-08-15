Συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα: Έφτασε στο Άνκορατζ με φούτερ «ΕΣΣΔ» ο Λαβρόφ (video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ αρνήθηκε να κάνει οποιαδήποτε πρόβλεψη για το αποτέλεσμα της συνόδου κορυφής των Βλαντίμιρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα.
«Δεν κάνουμε καμία πρόβλεψη», δήλωσε ο ρώσος ΥΠΕΞ κατά την άφιξή του στο Άνκορατζ, φορώντας ένα φούτερ με στάμπα που φαινόταν να γράφει τη λέξη «ΕΣΣΔ» στα ρωσικά.
Лавров на Аляске появился в свитшоте с, предположительно, надписью "СССР":https://t.co/vpU0gOwc6o— ТАСС (@tass_agency) August 15, 2025
Видео: МИД России/ТАСС/Ruptly pic.twitter.com/C4HEHL2sUj
«Ξέρουμε ότι έχουμε τα επιχειρήματά μας και η θέση μας είναι σαφής και αδιαμφισβήτητη. Θα την παρουσιάσουμε», πρόσθεσε.
Υπενθυμίζεται πως η σύνοδος κορυφής του προέδρου των ΗΠΑ με τον ομόλογό του της Ρωσίας είναι προγραμματισμένο να γίνει στις 11:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδος).
