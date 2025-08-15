Συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα: Έφτασε στο Άνκορατζ με φούτερ «ΕΣΣΔ» ο Λαβρόφ (video)

Ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ αρνήθηκε να κάνει οποιαδήποτε πρόβλεψη για το αποτέλεσμα της συνόδου κορυφής των Βλαντίμιρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα.

«Δεν κάνουμε καμία πρόβλεψη», δήλωσε ο ρώσος ΥΠΕΞ κατά την άφιξή του στο Άνκορατζ, φορώντας ένα φούτερ με στάμπα που φαινόταν να γράφει τη λέξη «ΕΣΣΔ» στα ρωσικά.

«Ξέρουμε ότι έχουμε τα επιχειρήματά μας και η θέση μας είναι σαφής και αδιαμφισβήτητη. Θα την παρουσιάσουμε», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται πως η σύνοδος κορυφής του προέδρου των ΗΠΑ με τον ομόλογό του της Ρωσίας είναι προγραμματισμένο να γίνει στις 11:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδος).

