Αλάσκα: Διαδηλώσεις υπέρ της Ουκρανίας πριν τη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν (Photos)

Με διαδηλώσεις υπέρ της Ουκρανίας «υποδέχονται» στο Άνκορατζ της Αλάσκας τη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν που πραγματοποιείται σήμερα το βράδι.

Οι διαδηλωτές κρατούν ουκρανικές σημαίες και πανό με φράσεις όπως «Η Αλάσκα είναι στο πλευρό της Ουκρανίας» και «συλλάβετε τον Πούτιν».

Δείτε φωτογραφίες από τις διαδηλώσεις:

Διαβάστε επίσης

Λαβρόφ: Η Ρωσία ελπίζει να συνεχίσει τον διάλογο στη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας

Γερμανία: Ο Πούτιν οφείλει να συμφωνήσει σε εκεχειρία

Ρωσία: Επίθεση ουκρανικού drone σε πολυκατοικία στο Κουρσκ – Μια νεκρή και δέκα τραυματίες