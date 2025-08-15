search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.08.2025 13:23
ΚΟΣΜΟΣ

15.08.2025 11:35

Αλάσκα: Διαδηλώσεις υπέρ της Ουκρανίας πριν τη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν (Photos)

alaska-diadilwseis-5

Με διαδηλώσεις υπέρ της Ουκρανίας «υποδέχονται» στο Άνκορατζ της Αλάσκας τη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν που πραγματοποιείται σήμερα το βράδι.

Οι διαδηλωτές κρατούν ουκρανικές σημαίες και πανό με φράσεις όπως «Η Αλάσκα είναι στο πλευρό της Ουκρανίας» και «συλλάβετε τον Πούτιν».

Δείτε φωτογραφίες από τις διαδηλώσεις:

