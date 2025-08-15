Γερμανία: Ο Πούτιν οφείλει να συμφωνήσει σε εκεχειρία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα πρέπει να εκμεταλλευτεί την «ευκαιρία» για κατάπαυση του πυρός κατά τις συνομιλίες του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα, δήλωσε την Παρασκευή ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς.

«Ο στόχος πρέπει να είναι μια σύνοδος κορυφής στην οποία θα συμμετάσχει και ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι, όπου θα πρέπει να συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός», ανέφερε σε δήλωσή του.

Πρόσθεσε επίσης ότι ο Τραμπ «μπορεί τώρα να κάνει ένα μεγάλο βήμα προς την ειρήνη», πάνω από τρία χρόνια μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία.

