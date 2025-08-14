search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.08.2025 00:07
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.08.2025 23:28

Έκκληση της ΕΕ στο Ισραήλ να σταματήσει το επικοιστικό σχέδιο στη Δυτική Όχθη: «Παραβιάζει το διεθνές δίκαιο», δηλώνει η Κάλας

14.08.2025 23:28
kallas

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας κάλεσε σήμερα το Ισραήλ να “παραιτηθεί” από την υλοποίηση του σχεδίου του για την ανέγερση οικισμού στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σχέδιο που υποστηρίζει ο ακροδεξιός Ισραηλινός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς.

“Η απόφαση των ισραηλινών αρχών να προωθήσουν το εποικιστικό σχέδιο E1 υπονομεύει περαιτέρω τη λύση των δύο κρατών και αποτελεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου”, δήλωσε η Κάλας, προσθέτοντας ότι “η ΕΕ προτρέπει το Ισραήλ να παραιτηθεί από την υλοποίηση αυτής της απόφασης, σημειώνοντας τις μεγάλες συνέπειές του.  Η ΕΕ επαναλαμβάνει την έκκλησή της προς το Ισραήλ να σταματήσει την κατασκευή του οικισμού”

Διαβάστε επίσης:

Σερβία: Νέα νύχτα συγκρούσεων – Δεκάδες τραυματίες σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις

 Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Μια σταθερή Δυτική Όχθη ευθυγραμμίζεται με τον στόχο της κυβέρνησης Τραμπ για ειρήνη στην περιοχή

Οι ΗΠΑ επέστρεψαν στο Μεξικό χειρόγραφο 500 ετών υπογεγραμμένο από τον Ισπανό κατακτητή Ερνάν Κορτές

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pao saxtar pen
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Europa League: Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στα play off με ήρωα Ντραγκόφσκι, 4-3 στα πέναλτι την Σαχτάρ

jovic aek
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Conference League: Η ΑΕΚ καθάρισε την πρόκριση στα play off στην παράταση με Κουτέσα και Γιόβιτς, 3-1 τον Άρη Λεμεσού

fotia xios
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Χίο: Προληπτικές εκκενώσεις – Κρανίου τόπος η Βόρεια μεριά του νησιού με πάνω από 42.000 στρέμματα καμένης γης

tsaneio-nosokomeio-new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Τζάνειο Νοσοκομείο: Έσβησε άμεσα – «Περίεργα πράγματα» λέει ο Γεωργιάδης

kallas
ΚΟΣΜΟΣ

Έκκληση της ΕΕ στο Ισραήλ να σταματήσει το επικοιστικό σχέδιο στη Δυτική Όχθη: «Παραβιάζει το διεθνές δίκαιο», δηλώνει η Κάλας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
gaza kyvertitis
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Παλαιστίνιος επιχειρηματίας Σαμίρ Χουλίλε προωθείται για πιθανός κυβερνήτης της μεταπολεμικής Λωρίδας της Γάζας

mazonakis-new
LIFESTYLE

Σε δημόσια ψυχιατρική κλινική εισήχθη ο Γιώργος Μαζωνάκης

ninios-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Γιώργος Νινιός: Υποψήφιος για το βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας στα Seoul International Drama Awards 2025 ο ηθοποιός

mixalis_mitrousis_ndp_file
LIFESTYLE

Μιχάλης Μητρούσης για σχόλιο Παύλου Χαϊκάλη: «Κρεβάτι κάνουν το θέατρο όποιοι θέλουν να το κάνουν κρεβάτι»

GNA_GENNIMATAS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Γεννηματάς»: Έκοψαν την άδεια στην εργαζόμενη που κατηγγειλε το ατύχημα με το ασανσέρ - «Εκδικητική η συμπεριφορά της διοίκησης», σκληρή απάντηση και σε Γεωργιάδη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.08.2025 00:06
pao saxtar pen
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Europa League: Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στα play off με ήρωα Ντραγκόφσκι, 4-3 στα πέναλτι την Σαχτάρ

jovic aek
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Conference League: Η ΑΕΚ καθάρισε την πρόκριση στα play off στην παράταση με Κουτέσα και Γιόβιτς, 3-1 τον Άρη Λεμεσού

fotia xios
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Χίο: Προληπτικές εκκενώσεις – Κρανίου τόπος η Βόρεια μεριά του νησιού με πάνω από 42.000 στρέμματα καμένης γης

1 / 3