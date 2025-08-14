 Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Μια σταθερή Δυτική Όχθη ευθυγραμμίζεται με τον στόχο της κυβέρνησης Τραμπ για ειρήνη στην περιοχή

Οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν σήμερα στην ανακοίνωση του ακροδεξιού Ισραηλινού υπουργού Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς ότι θα ξεκινήσουν οι εργασίες για έναν οικισμό που θα διχοτομήσει τη Δυτική Όχθη,τονίζοντας ότι μια σταθερή Δυτική Όχθη ευθυγραμμίζεται με τον στόχο της κυβέρνησης Τραμπ για ειρήνη στην περιοχή

Συμφωνούν Τραμπ και Νετανιάχου

Όταν ρωτήθηκε για τη δήλωση του Σμότριτς ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησαν στην αναβίωση του αποκαλούμενου (εποικιστικού) σχεδίου ανάπτυξης E1 και ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι οι ΗΠΑ παραμένουν επικεντρωμένες στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και στη διασφάλιση ότι η Χαμάς δεν θα κυβερνήσει ποτέ ξανά το έδαφος αυτό.

«Μια σταθερή Δυτική Όχθη διατηρεί το Ισραήλ ασφαλές και ευθυγραμμίζεται με τον στόχο της αυτής κυβέρνησης να επιτευχθεί ειρήνη στην περιοχή», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Όσα ανακοίνωσε ο Ισραηλινός υπουργός για το σχέδιο εποικισμού

Ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμότριτς, ενέκρινε σχέδια για μια διευθέτηση που θα διαχωρίσει την Ανατολική Ιερουσαλήμ από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, μια κίνηση που το γραφείο του δήλωσε ότι θα θάψει την ιδέα ενός παλαιστινιακού κράτους.

Οι παγκόσμιες δυνάμεις έχουν δηλώσει ότι ουσιαστικά θα κόψει τη Δυτική Όχθη στα δύο και πιθανότατα θα προκαλέσει διεθνή οργή.

Σε μια δήλωση με τίτλο «Θάβοντας την ιδέα ενός παλαιστινιακού κράτους», ο εκπρόσωπος του Σμότριτς ανακοίνωσε την απόφαση και είπε ότι η ανάπτυξη θα κατασκευάσει 3.401 κατοικίες για Ισραηλινούς εποίκους μεταξύ ενός υπάρχοντος οικισμού στη Δυτική Όχθη και της Ιερουσαλήμ.

Το Ισραήλ είχε παγώσει τα κατασκευαστικά σχέδια εκεί από το 2012 λόγω αντιρρήσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τους Ευρωπαίους συμμάχους και άλλες παγκόσμιες δυνάμεις, οι οποίες θεωρούσαν το έργο απειλή για οποιαδήποτε μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία με τους Παλαιστίνιους.

Αυξάνεται η βία στην περιοχή

Οι Παλαιστίνιοι φοβούνται ότι η κατασκευή οικισμών στη Δυτική Όχθη – η οποία έχει ενταθεί απότομα από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ το 2023 που οδήγησε στον πόλεμο της Γάζας – θα τους στερήσει κάθε ευκαιρία να χτίσουν ένα δικό τους κράτος στην περιοχή.

Η βία των εποίκων έχει εκτοξευθεί, από την καταστροφή ελαιώνων και τη διακοπή της παροχής νερού και ηλεκτρικού ρεύματος σε κοινότητες όπως η Σούσια, έως εμπρηστικές επιθέσεις σε χριστιανικούς ιερούς τόπους.

Η δημοτικότητα του Σμότριτς έχει μειωθεί τους τελευταίους μήνες, με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν ότι το κόμμα του δεν θα κέρδιζε ούτε μία έδρα αν διεξάγονταν σήμερα βουλευτικές εκλογές.

Το παλαιστινιακό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε το νέο σχέδιο οικισμού ως επέκταση των εγκλημάτων γενοκτονίας, εκτοπισμού και προσάρτησης, και μια αντήχηση των δηλώσεων του Νετανιάχου σχετικά με αυτό που ο ίδιος αποκάλεσε «Μεγάλο Ισραήλ». Το Ισραήλ έχει απορρίψει εδώ και καιρό τις κατηγορίες για γενοκτονία και παραβιάσεις δικαιωμάτων και δήλωσε ότι ενεργεί για την άμυνά του.

Το έργο E1 θα συνέδεε τον οικισμό Maale Adumim στη Δυτική Όχθη με την Ιερουσαλήμ. Το μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς κοινότητας θεωρεί τους ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη και τη στρατιωτική κατοχή της περιοχής από το 1967 ως παράνομους.

Το Peace Now, το οποίο παρακολουθεί την εποικιστική δραστηριότητα στη Δυτική Όχθη, δήλωσε ότι το υπουργείο στέγασης είχε εγκρίνει την κατασκευή 3.300 κατοικιών στο Maale Adumim.

«Το σχέδιο E1 είναι θανατηφόρο για το μέλλον του Ισραήλ και για κάθε πιθανότητα επίτευξης μιας ειρηνικής λύσης δύο κρατών. Βρισκόμαστε στο χείλος μιας αβύσσου και η κυβέρνηση μας οδηγεί μπροστά με πλήρη ταχύτητα», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Peace Now.

Ανέγερση κατοικιών «σε ένα χρόνο»

Η Peace Now ανέφερε ότι απαιτούνται ακόμη βήματα πριν από την κατασκευή, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης του Ανώτατου Συμβουλίου Σχεδιασμού του Ισραήλ. Αλλά αν όλα προχωρήσουν, οι εργασίες υποδομής θα μπορούσαν να ξεκινήσουν μέσα σε λίγους μήνες και η κατασκευή κατοικιών σε περίπου ένα χρόνο.

Οι Παλαιστίνιοι ήταν ήδη αποθαρρυμένοι από την ισραηλινή στρατιωτική εκστρατεία που έχει σκοτώσει περισσότερους από 61.000 ανθρώπους στη Γάζα, σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές αρχές, και φοβούνται ότι ο Νετανιάχου τελικά θα τους εκδιώξει από αυτό το έδαφος.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενέτεινε την ανησυχία τους λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταλάβουν τη Γάζα, θα κατασκευάσουν ένα διεθνές παραθαλάσσιο θέρετρο και θα εκτοπίσουν τους κατοίκους της σε χώρες όπως η Αίγυπτος και η Ιορδανία.

Περίπου 700.000 Ισραηλινοί έποικοι ζουν ανάμεσα σε 2,7 εκατομμύρια Παλαιστίνιους στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Το Ισραήλ προσάρτησε την Ανατολική Ιερουσαλήμ σε μια κίνηση που δεν αναγνωρίζεται από τις περισσότερες χώρες, αλλά δεν έχει επεκτείνει επίσημα την κυριαρχία του στη Δυτική Όχθη.

Ο ΟΗΕ και οι περισσότερες παγκόσμιες δυνάμεις λένε ότι η επέκταση των οικισμών έχει διαβρώσει τη βιωσιμότητα μιας λύσης δύο κρατών κατακερματίζοντας την παλαιστινιακή επικράτεια.

Το Ισραήλ αμφισβητεί αυτό, επικαλούμενο ιστορικούς και βιβλικούς δεσμούς με την περιοχή, την οποία αποκαλεί Ιουδαία και Σαμάρεια, και λέει ότι οι οικισμοί παρέχουν στρατηγικό βάθος και ασφάλεια.

Το μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς κοινότητας θεωρεί όλους τους οικισμούς παράνομους βάσει του διεθνούς δικαίου, μια θέση που υποστηρίζεται από πολλά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένου ενός που καλούσε το Ισραήλ να σταματήσει κάθε εποικιστική δραστηριότητα.

Ισραήλ: «Αμφισβητούμενη» και όχι κατεχόμενη περιοχή η Δυτική Όχθη

Το Ισραήλ απορρίπτει αυτήν την ερμηνεία, λέγοντας ότι η Δυτική Όχθη είναι «αμφισβητούμενη» και όχι κατεχόμενη περιοχή.

Η Βρετανία, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία επέβαλαν κυρώσεις τον Ιούνιο στον Σμότριτς και σε έναν άλλο ακροδεξιό υπουργό που υποστηρίζει την επέκταση των οικισμών, κατηγορώντας και τους δύο ότι υποκινούν επανειλημμένα βία κατά των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη.

Η Βρετανία και άλλα κράτη έχουν δηλώσει ότι το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει την επέκταση των οικισμών στη Δυτική Όχθη. Τους τελευταίους 22 μήνες, καθώς το Ισραήλ διεξάγει πόλεμο στη Γάζα, ομάδες υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν δηλώσει ότι οι επιθέσεις των εποίκων και η επέκταση των οικισμών στη Δυτική Όχθη έχουν αυξηθεί απότομα.

