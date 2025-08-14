search
ΠΕΜΠΤΗ 14.08.2025 22:01
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.08.2025 20:59

Χαμός σε πτήση της China Southern Airlines: Γυναίκα ξυλοκοπήθηκε από ολόκληρη οικογένεια (Video)

14.08.2025 20:59
AEROPLANO

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στις 7 Αυγούστου σε πτήση της China Southern Airlines, όταν μια γυναίκα ξυλοκοπήθηκε από την οικογένεια ενός μικρού αγοριού, επειδή παραπονέθηκε ότι το παιδί κλωτσούσε επανειλημμένα το κάθισμά της, κατά τη διάρκεια πτήσης διάρκειας 3 ωρών και 47 λεπτών.

Όταν η πτήση CZ6164 της China Southern Airlines προσγειώθηκε, ξέσπασε χάος, καθώς η οικογένεια φέρεται να περικύκλωσε τη γυναίκα και να την αντιμετώπισε σωματικά, επιμένοντας ότι θα έπρεπε να δείξει περισσότερη κατανόηση, επειδή «είναι μόνο ένα παιδί».

Το περιστατικό συνέβη στις 7 Αυγούστου μετά την πτήση από το Σενζέν προς το Νταλιάν και τώρα διερευνάται από το Γραφείο Δημόσιας Ασφάλειας του Αεροδρομίου του Νταλιάν.

Οι επιβάτες ανέφεραν ότι το παιδί, που καθόταν ακριβώς πίσω από τη γυναίκα, κλωτσούσε επανειλημμένα το κάθισμά της κατά τη διάρκεια της πτήσης. Παρά τις πολλαπλές προειδοποιήσεις, συνέχισε να το κάνει.

Αργότερα, όπως αναφέρει η Daily Mail, ενώ περπατούσε στο διάδρομο, λέγεται ότι την έσπρωξε σκόπιμα, ρίχνοντας τα ακουστικά της στο πάτωμα.

Ένας συνεπιβάτης τράβηξε βίντεο από τα βίαια επεισόδια που ακολούθησαν μέσα στην καμπίνα, μετά την προσγείωση του αεροπλάνου.

Στο βίντεο, η γυναίκα φωνάζει: «Καλέστε την αστυνομία, το παρακάνετε», καθώς τη σπρώχνουν και την τραβούν στο έδαφος. Σε απάντηση, ακούγεται ένα μέλος της οικογένειας του αγοριού να φωνάζει: «Είναι μόνο ένα παιδί! Δεν μπορείτε να δείξετε κατανόηση;».

Άλλοι επιβάτες και μέλη του πληρώματος προσπάθησαν να παρέμβουν, αλλά απωθήθηκαν, καθώς η γυναίκα παρέμενε στο έδαφος, κρατώντας σφιχτά τα πράγματά της.

Μάρτυρες αναφέρουν ότι οι γονείς και η μεγαλύτερη αδελφή του αγοριού συμμετείχαν στην επίθεση.

Η China Southern Airlines επιβεβαίωσε ότι το πλήρωμα προσπάθησε να διαχειριστεί το περιστατικό και ότι κλήθηκε η αστυνομία, η οποία διερευνά την υπόθεση. Το Γραφείο Δημόσιας Ασφάλειας του Διεθνούς Αεροδρομίου Dalian Zhoushuizi επιβεβαίωσε, επίσης, την έρευνα.

Διαβάστε επίσης:

Μεσανατολικό: Οργή από αραβικές χώρες μετά την αναφορά Νετανιάχου στο «Μεγάλο Ισραήλ»

Πεκίνο: Οι πρώτοι Παγκόσμιοι Αγώνες Ανθρωποειδών Ρομπότ ξεκινούν με χιπ χοπ, πολεμικές τέχνες και μουσική

Συνομιλία Ερντογάν με Ρούτε εν όψει της αμερικανο-ρωσικής συνόδου κορυφής στην Αλάσκα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
fotia-xanthi
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Ξάνθη πολύ κοντά σε σπίτια – Τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο

basket ellada
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ελλάδα – Μαυροβούνιο 69-61: Νίκη για την Εθνική μπάσκετ με εκπληκτικό Μήτογλου

DEPARTMENT_STATE
ΚΟΣΜΟΣ

 Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Μια σταθερή Δυτική Όχθη ευθυγραμμίζεται με τον στόχο της κυβέρνησης Τραμπ για ειρήνη στην περιοχή

preveza fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβεζα: Πυροσβέστες και κάτοικοι σε επιφυλακή για τις αναζωπυρώσεις – Κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ στις πληγείσες περιοχές

mazonakis-new
LIFESTYLE

Μαζωνάκης για τον εγκλεισμό στο ψυχιατρείο: «Με τύλιξαν σε μία κόλλα χαρτί»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
gaza kyvertitis
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Παλαιστίνιος επιχειρηματίας Σαμίρ Χουλίλε προωθείται για πιθανός κυβερνήτης της μεταπολεμικής Λωρίδας της Γάζας

mazonakis-new
LIFESTYLE

Σε δημόσια ψυχιατρική κλινική εισήχθη ο Γιώργος Μαζωνάκης

ninios-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Γιώργος Νινιός: Υποψήφιος για το βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας στα Seoul International Drama Awards 2025 ο ηθοποιός

kallianos_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Kαρφιά» Καλλιάνου σε Βούλτεψη για τους εθελοντές πυροσβέστες - «Τέτοιου είδους θεωρίες πρέπει να αποφεύγονται»

semertzidou mageirias 554- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαψεύδει ότι έλαβε 2,5 εκατ. ευρώ ο σύντροφος της Σεμερτζίδου - «Πήρα περίπου 620.000 ευρώ, συνεχώς με έλεγχουν»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 14.08.2025 22:00
fotia-xanthi
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Ξάνθη πολύ κοντά σε σπίτια – Τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο

basket ellada
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ελλάδα – Μαυροβούνιο 69-61: Νίκη για την Εθνική μπάσκετ με εκπληκτικό Μήτογλου

DEPARTMENT_STATE
ΚΟΣΜΟΣ

 Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Μια σταθερή Δυτική Όχθη ευθυγραμμίζεται με τον στόχο της κυβέρνησης Τραμπ για ειρήνη στην περιοχή

1 / 3