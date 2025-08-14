Χαμός σε πτήση της China Southern Airlines: Γυναίκα ξυλοκοπήθηκε από ολόκληρη οικογένεια (Video)

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στις 7 Αυγούστου σε πτήση της China Southern Airlines, όταν μια γυναίκα ξυλοκοπήθηκε από την οικογένεια ενός μικρού αγοριού, επειδή παραπονέθηκε ότι το παιδί κλωτσούσε επανειλημμένα το κάθισμά της, κατά τη διάρκεια πτήσης διάρκειας 3 ωρών και 47 λεπτών.

Όταν η πτήση CZ6164 της China Southern Airlines προσγειώθηκε, ξέσπασε χάος, καθώς η οικογένεια φέρεται να περικύκλωσε τη γυναίκα και να την αντιμετώπισε σωματικά, επιμένοντας ότι θα έπρεπε να δείξει περισσότερη κατανόηση, επειδή «είναι μόνο ένα παιδί».

Chaos on China Southern Airlines! 😱 A kid kept kicking the seat ahead during flight.. after warnings, the woman scolded him. Post-landing brawl: She got knocked down by the boy's family of 4! Mom's defense: "He's just a child, understand him?" pic.twitter.com/9527ZYmhBQ — Fahad Naim (@Fahadnaimb) August 8, 2025

Το περιστατικό συνέβη στις 7 Αυγούστου μετά την πτήση από το Σενζέν προς το Νταλιάν και τώρα διερευνάται από το Γραφείο Δημόσιας Ασφάλειας του Αεροδρομίου του Νταλιάν.

Οι επιβάτες ανέφεραν ότι το παιδί, που καθόταν ακριβώς πίσω από τη γυναίκα, κλωτσούσε επανειλημμένα το κάθισμά της κατά τη διάρκεια της πτήσης. Παρά τις πολλαπλές προειδοποιήσεις, συνέχισε να το κάνει.

Αργότερα, όπως αναφέρει η Daily Mail, ενώ περπατούσε στο διάδρομο, λέγεται ότι την έσπρωξε σκόπιμα, ρίχνοντας τα ακουστικά της στο πάτωμα.

Ένας συνεπιβάτης τράβηξε βίντεο από τα βίαια επεισόδια που ακολούθησαν μέσα στην καμπίνα, μετά την προσγείωση του αεροπλάνου.

Στο βίντεο, η γυναίκα φωνάζει: «Καλέστε την αστυνομία, το παρακάνετε», καθώς τη σπρώχνουν και την τραβούν στο έδαφος. Σε απάντηση, ακούγεται ένα μέλος της οικογένειας του αγοριού να φωνάζει: «Είναι μόνο ένα παιδί! Δεν μπορείτε να δείξετε κατανόηση;».

Άλλοι επιβάτες και μέλη του πληρώματος προσπάθησαν να παρέμβουν, αλλά απωθήθηκαν, καθώς η γυναίκα παρέμενε στο έδαφος, κρατώντας σφιχτά τα πράγματά της.

Μάρτυρες αναφέρουν ότι οι γονείς και η μεγαλύτερη αδελφή του αγοριού συμμετείχαν στην επίθεση.

Η China Southern Airlines επιβεβαίωσε ότι το πλήρωμα προσπάθησε να διαχειριστεί το περιστατικό και ότι κλήθηκε η αστυνομία, η οποία διερευνά την υπόθεση. Το Γραφείο Δημόσιας Ασφάλειας του Διεθνούς Αεροδρομίου Dalian Zhoushuizi επιβεβαίωσε, επίσης, την έρευνα.

