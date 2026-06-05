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05.06.2026 09:10

Μύλοι Δάκου: Επενδύσεις 25 εκατ. ευρώ και νέα αναπτυξιακή πορεία για το ΗΛΙΟΣ

05.06.2026 09:10
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Σε μια νέα φάση ανάπτυξης εισέρχονται δύο από τα πλέον αναγνωρίσιμα ονόματα της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων, καθώς παρουσιάστηκε επίσημα η Δάκος Βιομηχανίες Τροφίμων, το νέο εταιρικό σχήμα που ενώνει τις δραστηριότητες των Μύλων Δάκου και της Βιομηχανίας Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ.

Η νέα εταιρεία φιλοδοξεί να αξιοποιήσει την πολυετή τεχνογνωσία που έχουν αναπτύξει οι δύο επιχειρήσεις στην αλευροποιία και τη μακαρονοποιία, δημιουργώντας έναν ισχυρό οργανισμό με ενισχυμένη παρουσία στην ελληνική αγορά και αυξημένες εξαγωγικές προοπτικές.

Κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης παρουσιάστηκε η στρατηγική του νέου σχήματος, η πορεία 151 ετών που συνολικά κουβαλούν οι δύο εταιρείες, καθώς και η ανανεωμένη εταιρική ταυτότητα του ιστορικού brand ΗΛΙΟΣ.

Η Δάκος Βιομηχανίες Τροφίμων διαθέτει σήμερα τρεις παραγωγικές εγκαταστάσεις σε Αυλώνα και Μεταμόρφωση Αττικής, απασχολεί 140 εργαζόμενους και κατέγραψε το 2025 ενοποιημένο κύκλο εργασιών ύψους 21 εκατ. ευρώ.

Βασικός στόχος της νέας εταιρικής δομής είναι η ανάπτυξη συνεργειών σε όλο το φάσμα της παραγωγής, της εφοδιαστικής αλυσίδας και της εμπορικής δραστηριότητας, με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και τη δημιουργία νέων αναπτυξιακών ευκαιριών τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά.

Στο επίκεντρο της στρατηγικής βρίσκεται ένα φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα συνολικού ύψους 25 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 20 εκατ. ευρώ αφορούν νέο πενταετές επενδυτικό πλάνο στην αλευροβιομηχανία, ενώ επιπλέον 5 εκατ. ευρώ έχουν διατεθεί για τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και την αναβάθμιση των αυτοματισμών στη μονάδα παραγωγής ζυμαρικών.

Παράλληλα, η διοίκηση δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανανέωση της εικόνας των προϊόντων ΗΛΙΟΣ, επιχειρώντας να συνδυάσει την ιστορικότητα του brand με μια πιο σύγχρονη εμπορική ταυτότητα που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σημερινής αγοράς.

Στο πλαίσιο του νέου επιχειρηματικού σχεδιασμού, η εταιρεία θέτει ως στόχο τον διπλασιασμό της εξαγωγικής της δραστηριότητας έως το 2030, επιδιώκοντας να ενισχύσει την παρουσία της σε διεθνείς αγορές και να αξιοποιήσει τη δυναμική που παρουσιάζουν τα ελληνικά προϊόντα τροφίμων στο εξωτερικό.

Η δημιουργία της Δάκος Βιομηχανίες Τροφίμων σηματοδοτεί, σύμφωνα με τη διοίκηση, την απαρχή ενός νέου κεφαλαίου για δύο ιστορικές ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες επιχειρούν να συνδυάσουν την παράδοση δεκαετιών με ένα σύγχρονο μοντέλο ανάπτυξης και επενδύσεων.

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