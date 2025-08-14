search
ΚΟΣΜΟΣ

14.08.2025 19:44

Πεκίνο: Οι πρώτοι Παγκόσμιοι Αγώνες Ανθρωποειδών Ρομπότ ξεκινούν με χιπ χοπ, πολεμικές τέχνες και μουσική

14.08.2025 19:44
robot

Ανθρωποειδή ρομπότ χόρεψαν χιπ χοπ, έκαναν πολεμικές τέχνες και έπαιξαν πλήκτρα, κιθάρα και ντραμς στην τελετή έναρξης των πρώτων Παγκόσμιων Αγώνων Ανθρωποειδών Ρομπότ στο Πεκίνο την Πέμπτη το βράδυ.

Ο διαγωνισμός ξεκινά την Παρασκευή με περισσότερα από 500 ανθρωποειδή ρομπότ σε 280 ομάδες από 16 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Γερμανίας και της Ιαπωνίας, να αγωνίζονται σε αθλήματα όπως ποδόσφαιρο, τρέξιμο και πυγμαχία. Αυτό συμβαίνει καθώς η Κίνα έχει εντείνει τις προσπάθειες για την ανάπτυξη ανθρωποειδών ρομπότ που τροφοδοτούνται από τεχνητή νοημοσύνη.

Κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης, τα ρομπότ έκαναν επίδειξη ποδοσφαίρου και πυγμαχίας, μεταξύ άλλων αθλημάτων, εν μέσω επευφημιών και χειροκροτημάτων σαν να ήταν μια πραγματική αθλητική ημέρα.

Ένα ρομπότ ποδοσφαιριστής σκόραρε ένα γκολ μετά από μερικές προσπάθειες, με αποτέλεσμα ο τερματοφύλακας να πέσει στο έδαφος. Ένας άλλος παίκτης έπεσε, αλλά σηκώθηκε χωρίς βοήθεια.

Τα ρομπότ παρουσίασαν επίσης μοντέρνα καπέλα και ρούχα μαζί με ανθρώπινα μοντέλα. Ένα μοντέλο ρομπότ δυστυχώς έπεσε και έπρεπε να μεταφερθεί από τη σκηνή από δύο ανθρώπους.

Ομάδες από εταιρείες ρομποτικής και κινεζικά πανεπιστήμια, συμπεριλαμβανομένων των Πανεπιστημίων Tsinghua και Peking, συμμετέχουν στους αγώνες. Συμμετέχουν επίσης τρία γυμνάσια.

Η επίσημη εφημερίδα της Κίνας, People’s Daily, επικαλέστηκε έναν κυβερνητικό αξιωματούχο στο Πεκίνο, ο οποίος δήλωσε ότι «κάθε ρομπότ που συμμετέχει δημιουργεί ιστορία».

Η εκδήλωση θα διαρκέσει τρεις ημέρες και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή. Τα εισιτήρια που πωλούνται στο κοινό κυμαίνονται από 180 γιουάν (25 δολάρια) έως 580 (80 δολάρια).

