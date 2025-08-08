Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν – Σι Τζινπίνγκ – Ικανοποίηση του Πεκίνου για τις επαφές Ρωσίας – ΗΠΑ

Το Πεκίνο είναι ικανοποιημένο που βλέπει ότι η Μόσχα και η Ουάσιγκτον εργάζονται για να βελτιώσουν τις σχέσεις τους, όπως δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ στον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν και μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Η Κίνα χαίρεται που βλέπει ότι η Ρωσία και οι ΗΠΑ διατηρούν την επαφή τους, βελτιώνουν τις σχέσεις τους και προωθούν μια πολιτική διευθέτηση της ουκρανικής κρίσης», δήλωσε ο Σι Τζινπίνγκ στον Ρώσο ομόλογό του, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

#BREAKING "🇨🇳China welcomes contacts between🇷🇺#Russia and the🇺🇸U.S. to improve bilateral ties and advance the process of realizing a political settlement of the🇺🇦#Ukraine crisis."



🇨🇳Chinese President Xi Jinping told 🇷🇺Russian President Vladimir Putin in a phone call. pic.twitter.com/WJXib9dCzq — Shen Shiwei 沈诗伟 (@shen_shiwei) August 8, 2025

Ο Κινέζος πρόεδρος «τόνισε ότι τα περίπλοκα ζητήματα δεν έχουν απλές απαντήσεις» και προσθέτει ότι «η Κίνα πάντα θα στηρίζει…την ειρήνη και την προώθηση των συνομιλιών», όπως μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Chinese President #XiJinping held a phone conversation with Russian President Vladimir #Putin on Aug. 8. Xi says China is glad to see Russia, U.S. maintain contact, improve ties, promote the political settlement of the #Ukraine crisis. Xi, Putin agree to jointly promote greater… pic.twitter.com/B5UbB9aBt6 — Beijing Daily (@DailyBeijing) August 8, 2025

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να έχουν συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Οι δύο πλευρές έχουν επιβεβαιώσει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η προετοιμασία μιας συνάντησης κορυφής και έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι μια συνάντηση μπορεί να πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα. Για την ώρα δεν έχει οριστεί ο χρόνος ούτε ο τόπος της συνάντησης.

Ο Ρώσος πρόεδρος ενημέρωσε τον Κινέζο ομόλογό του για την «κατάσταση της πρόσφατων επαφών και της επικοινωνίας» μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας, καθώς και για την κατάσταση στην Ουκρανία, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

