Τζακ Νίκολσον: Συνελήφθη ο εγγονός του για κακοποίηση

Κατηγορίες για κακοποίηση σε βαθμό κακουργήματος αντιμετωπίζει ο εγγονός του Τζακ Νίκολσον, Σον Νάιτ Νίκολσον, ο οποίος -σύμφωνα με δημοσίευμα της Sun- συνελήφθη στο Λος Άντζελες, έπειτα από καταγγελία γυναίκας που ισχυρίζεται ότι της επιτέθηκε.

Όπως επιβεβαιώνει και το Page Six, ο Σον Νίκολσον συνελήφθη στις 5 Αυγούστου και κρατήθηκε για πέντε περίπου ώρες, προτού αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση 50.000 δολαρίων με την επόμενη εμφάνισή του στο δικαστήριο να έχει οριστεί για τις 26 Αυγούστου, σύμφωνα με τα δικαστικά αρχεία.

Jack Nicholson’s grandson Sean arrested on felony domestic violence charges: report https://t.co/UDUmSuLA3R pic.twitter.com/LOLFV4i2mI — Page Six (@PageSix) August 8, 2025

Εκπρόσωπος του αστυνομικού τμήματος Pacific Division του LAPD δήλωσε ότι δεν θα δοθεί στη δημοσιότητα φωτογραφία του εγγονού του πρωταγωνιστή της ταινίας «Η Λάμψη», με τον ίδιο να αρνείται να προβεί σε οποιαδήποτε δήλωση.

Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Σον παρουσιάζεται ως μουσικός παραγωγός με ειδίκευση στη «Horror Composition, Experimental Club, Hardcore, Dark Ambient και Phonk» και ως «Πάτρωνας των σκοτεινών τεχνών».

Είναι γιος της μεγαλύτερης κόρης του Τζακ Νίκολσον, Τζένιφερ Νίκολσον, την οποία ο βραβευμένος ηθοποιός απέκτησε με την πρώην σύζυγό του Σάντρα Νάιτ. Αν και η Τζένιφερ ήταν παντρεμένη με τον πατέρα του Σον, Μαρκ Νόρφλιτ, από το 1997 έως το 2003, εκείνος εξακολουθεί να χρησιμοποιεί δημόσια το επώνυμο «Νίκολσον».

Ο Τζακ Νίκολσον, 88 ετών, έχει συνολικά έξι παιδιά από διάφορες σχέσεις: τον Κάλεμπ Γκόνταρντ (αδερφό της Τζένιφερ) με τη Σάντρα Νάιτ, τη Χάνι Χόλμαν με το μοντέλο Γουίνι Χόλμαν, τα παιδιά Λορέιν και Ρέι Νίκολσον με την ηθοποιό Ρεμπέκα Μπρουσάρ, και την Τέσα Γκουρίν με την Τζενίν Γκουρίν, την οποία δεν έχει αναγνωρίσει δημόσια.

Ο Σον, που ως DJ χρησιμοποιεί το καλλιτεχνικό όνομα «Cutter Mattock», έχει κατά καιρούς φωτογραφηθεί σε δημόσιες εμφανίσεις μαζί με τον παππού του.

Διαβάστε επίσης:

Κιρ Στάρμερ για Γάζα: Λανθασμένη η απόφαση Νετανιάχου – Θα φέρει περισσότερη αιματοχυσία

Θρίλερ με τον τούρκο επιχειρηματία, άκαρπες οι έρευνες για τον εντοπισμό του – Η εμπλοκή φορτηγού πλοίου και η κατάθεση του καπετάνιου

«Θερίζουν» χολέρα και λιμός στο Σουδάν – Σχεδόν 100.000 κρούσματα σε έναν χρόνο, 770.000 υποσιτισμένα μικρά παιδιά