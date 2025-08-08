search
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

08.08.2025 12:57

Τζακ Νίκολσον: Συνελήφθη ο εγγονός του για κακοποίηση

08.08.2025 12:57
nikolson-eggonos-new

Κατηγορίες για κακοποίηση σε βαθμό κακουργήματος αντιμετωπίζει ο εγγονός του Τζακ Νίκολσον, Σον Νάιτ Νίκολσον, ο οποίος -σύμφωνα με δημοσίευμα της Sun- συνελήφθη στο Λος Άντζελες, έπειτα από καταγγελία γυναίκας που ισχυρίζεται ότι της επιτέθηκε.

Όπως επιβεβαιώνει και το Page Six, ο Σον Νίκολσον συνελήφθη στις 5 Αυγούστου και κρατήθηκε για πέντε περίπου ώρες, προτού αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση 50.000 δολαρίων με την επόμενη εμφάνισή του στο δικαστήριο να έχει οριστεί για τις 26 Αυγούστου, σύμφωνα με τα δικαστικά αρχεία.

Εκπρόσωπος του αστυνομικού τμήματος Pacific Division του LAPD δήλωσε ότι δεν θα δοθεί στη δημοσιότητα φωτογραφία του εγγονού του πρωταγωνιστή της ταινίας «Η Λάμψη», με τον ίδιο να αρνείται να προβεί σε οποιαδήποτε δήλωση.

Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Σον παρουσιάζεται ως μουσικός παραγωγός με ειδίκευση στη «Horror Composition, Experimental Club, Hardcore, Dark Ambient και Phonk» και ως «Πάτρωνας των σκοτεινών τεχνών».

Είναι γιος της μεγαλύτερης κόρης του Τζακ Νίκολσον, Τζένιφερ Νίκολσον, την οποία ο βραβευμένος ηθοποιός απέκτησε με την πρώην σύζυγό του Σάντρα Νάιτ. Αν και η Τζένιφερ ήταν παντρεμένη με τον πατέρα του Σον, Μαρκ Νόρφλιτ, από το 1997 έως το 2003, εκείνος εξακολουθεί να χρησιμοποιεί δημόσια το επώνυμο «Νίκολσον».

Ο Τζακ Νίκολσον, 88 ετών, έχει συνολικά έξι παιδιά από διάφορες σχέσεις: τον Κάλεμπ Γκόνταρντ (αδερφό της Τζένιφερ) με τη Σάντρα Νάιτ, τη Χάνι Χόλμαν με το μοντέλο Γουίνι Χόλμαν, τα παιδιά Λορέιν και Ρέι Νίκολσον με την ηθοποιό Ρεμπέκα Μπρουσάρ, και την Τέσα Γκουρίν με την Τζενίν Γκουρίν, την οποία δεν έχει αναγνωρίσει δημόσια.

Ο Σον, που ως DJ χρησιμοποιεί το καλλιτεχνικό όνομα «Cutter Mattock», έχει κατά καιρούς φωτογραφηθεί σε δημόσιες εμφανίσεις μαζί με τον παππού του.

Διαβάστε επίσης:

Κιρ Στάρμερ για Γάζα: Λανθασμένη η απόφαση Νετανιάχου – Θα φέρει περισσότερη αιματοχυσία

Θρίλερ με τον τούρκο επιχειρηματία, άκαρπες οι έρευνες για τον εντοπισμό του – Η εμπλοκή φορτηγού πλοίου και η κατάθεση του καπετάνιου

«Θερίζουν» χολέρα και λιμός στο Σουδάν – Σχεδόν 100.000 κρούσματα σε έναν χρόνο, 770.000 υποσιτισμένα μικρά παιδιά

Sepricflesh Hrodeio 2024-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

SEPTICFLESH: Το Ελληνικό ροκ συγκρότημα για μια ακόμη βραδιά στο Ηρώδειο

lena-samara-1
ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: «Είναι λάθος να περιφέρεις από νοσοκομείο σε νοσοκομείο άτομο με επιληψία» επισημαίνει καθηγητής του ΕΚΠΑ

opap_adv
ADVERTORIAL

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης στο ΟΠΑΠ Game Time για την κόμπρα και το μεγάλο όνειρο με την Εθνική στο Eurobasket

ploia new
ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου: Μέχρι τη 01:00 του Σαββάτου παραμένουν δεμένα τα πλοία – Εγκλωβισμένοι χιλιάδες εκδρομείς

elikoptero
ΕΛΛΑΔΑ

Μέγαρα: Φωτιά στην περιοχή Κουμιντρί, σηκώθηκαν 4 εναέρια μέσα

papadaks-giorgos-new
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Γλέντησε στη Νάξο μέχρι το πρωί - Στην παρέα και ο Δημήτρης Οικονόμου (Video)

Untitled design
ΕΛΛΑΔΑ

Η τραγωδία του Αντώνη Σαμαρά: Ποια ήταν η κόρη του Λένα και πώς «έφυγε» ξαφνικά σε ηλικία 34 ετών

spanoulis 6654- new
LIFESTYLE

Γενέθλια για τον Βασίλη Σπανούλη – Πώς του ευχήθηκε η Ολυμπία Χοψονίδου και τα έξι παιδιά τους

valavani-moro-new
LIFESTYLE

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Η συγκινητική ανάρτηση για τον νεογέννητο γιο της - «Και κάπως έτσι όλα απέκτησαν νέο νόημα» (Photo)

lytras_papadopoulou
ΕΛΛΑΔΑ

Του Απόστολου Λύτρα ήταν το σκάφος που προσάραξε σε ξέρα στην Σαντορίνη – Τραυματίστηκε ελαφρά η σύζυγός του

