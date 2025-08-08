search
08.08.2025 10:47

Κιρ Στάρμερ για Γάζα: Λανθασμένη η απόφαση Νετανιάχου – Θα φέρει περισσότερη αιματοχυσία

08.08.2025 10:47
Λανθασμένη χαρακτήρισε σήμερα, Παρασκευή (8/8), ο Κιρ Στάρμερ την απόφαση του Ισραήλ να αναλάβει τον πλήρη έλεγχο της Γάζας.

Παράλληλα, ο Βρετανός πρωθυπουργός κάλεσε την κυβέρνηση του Ισραήλ και τον Νετανιάχου να την επανεξετάσει.

«Η απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να κλιμακώσει περαιτέρω την επίθεσή της στη Γάζα είναι λανθασμένη και την καλούμε να την επανεξετάσει άμεσα», τόνισε ο Κιρ Στάρμερ σε ανακοίνωση.

«Η ενέργεια αυτή δεν θα κάνει τίποτα για να τερματιστεί αυτή η σύγκρουση ούτε θα βοηθήσει στο να διασφαλιστεί η απελευθέρωση των ομήρων. Θα φέρει μόνο περισσότερη αιματοχυσία», προσθέτει.

Στο ίδιος μήκος κύματος ήταν και οι δηλώσεις της υφυπουργού Ενέργειας της βρετανικής κυβέρνησης.

«Θεωρούμε ότι η απόφαση αυτή είναι η λάθος απόφαση και ελπίζουμε ότι η ισραηλινή κυβέρνηση θα την επανεξετάσει», δήλωσε η Μιάτα Φάνμπουλε στον ραδιοφωνικό σταθμό Times Radio.

«Δημιουργεί τον κίνδυνο κλιμάκωσης μιας ήδη αφόρητης και αποτρόπαιης κατάστασης», πρόσθεσε.

