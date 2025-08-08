Γάζα: Το ισραηλινό σχέδιο συνιστά νέο έγκλημα πολέμου, λέει η Χαμάς

Το σχέδιο του Ισραήλ για την κατάληψη της πόλης της Γάζας συνιστά ένα νέο έγκλημα πολέμου, καταγγέλλει σε ανακοίνωσή της η Χαμάς.

Η Ιορδανία καταδικάζει την απόφαση του Ισραήλ να αναλάβει τον έλεγχο της πόλης της Γάζας με ανακοίνωση του υπουργείου των Εξωτερικών.

Το συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ ενέκρινε χθες το σχέδιο για την κατάληψη της πόλης της Γάζας στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των πολεμικών επιχειρήσεων στον παλαιστινιακό θύλακα, παρά τις έντονες διαφωνίες της ηγεσίας του ισραηλινού στρατού και την διεθνή κατακραυγή για την εξέλιξη του σχεδόν διετούς πλέον πολέμου.

Διαβάστε επίσης:

Κιρ Στάρμερ για Γάζα: Λανθασμένη η απόφαση Νετανιάχου – Θα φέρει περισσότερη αιματοχυσία

Θρίλερ με τον τούρκο επιχειρηματία, άκαρπες οι έρευνες για τον εντοπισμό του – Η εμπλοκή φορτηγού πλοίου και η κατάθεση του καπετάνιου

«Θερίζουν» χολέρα και λιμός στο Σουδάν – Σχεδόν 100.000 κρούσματα σε έναν χρόνο, 770.000 υποσιτισμένα μικρά παιδιά