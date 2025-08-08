search
08.08.2025 14:09

Γάζα: Το ισραηλινό σχέδιο συνιστά νέο έγκλημα πολέμου, λέει η Χαμάς

08.08.2025 14:09
gaza_new_290725

Το σχέδιο του Ισραήλ για την κατάληψη της πόλης της Γάζας συνιστά ένα νέο έγκλημα πολέμου, καταγγέλλει σε ανακοίνωσή της η Χαμάς.

Η Ιορδανία καταδικάζει την απόφαση του Ισραήλ να αναλάβει τον έλεγχο της πόλης της Γάζας με ανακοίνωση του υπουργείου των Εξωτερικών.

Το συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ ενέκρινε χθες το σχέδιο για την κατάληψη της πόλης της Γάζας στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των πολεμικών επιχειρήσεων στον παλαιστινιακό θύλακα, παρά τις έντονες διαφωνίες της ηγεσίας του ισραηλινού στρατού και την διεθνή κατακραυγή για την εξέλιξη του σχεδόν διετούς πλέον πολέμου.

google_news_icon

