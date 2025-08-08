search
Η Γερμανία ανέστειλε τις εξαγωγές όπλων προς το Ισραήλ για χρήση στη Γάζα – Προβληματισμός φον ντερ Λάιεν για το σχέδιο Νετανιάχου

08.08.2025 15:15
gaza 55- new

Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ανακοίνωσε ότι το Βερολίνο δεν θα εγκρίνει τις εξαγωγές γερμανικών όπλων στο Ισραήλ για χρήση στη Λωρίδα της Γάζας «μέχρι νεωτέρας».

«Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να αμυνθεί ενάντια στην τρομοκρατία της Χαμάς. Η απελευθέρωση των ομήρων και οι αποφασιστικές διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός αποτελούν την κορυφαία προτεραιότητά μας», δήλωσε ο Μερτς.

«Ο αφοπλισμός της Χαμάς είναι απαραίτητος. Η Χαμάς δεν πρέπει να διαδραματίσει κανέναν ρόλο στο μέλλον της Γάζας», πρόσθεσε.

Ωστόσο, «η ακόμη πιο σκληρή στρατιωτική δράση του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας» που εγκρίθηκε από το ισραηλινό Υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας «καθιστά όλο και πιο δύσκολο να δούμε πώς μπορούν να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι», πρόσθεσε.

Η γερμανική κυβέρνηση, τόνισε, «εξακολουθεί να ανησυχεί βαθιά για τα συνεχιζόμενα βάσανα του άμαχου πληθυσμού στη Λωρίδα της Γάζας», δεν διευκρίνισε ωστόσο ποιος ακριβώς στρατιωτικός εξοπλισμός επηρεάζεται από την απόφαση.

Το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας ενέκρινε σχέδιο που παρουσίασε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χθες το βράδυ για την ήττα της ισλαμιστικής Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Το σχέδιο προβλέπει την ανάληψη του ελέγχου της πόλης της Γάζας από τον ισραηλινό στρατό, ανακοίνωσε το γραφείο του πρωθυπουργού, διευκρινίζοντας ταυτόχρονα ότι η ανθρωπιστική βοήθεια πρόκειται να παραδοθεί στον άμαχο πληθυσμό εκτός των ζωνών μάχης.

«Με την σχεδιαζόμενη επίθεση, η ισραηλινή κυβέρνηση αναλαμβάνει ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη για την παροχή βοήθειας από ό,τι μέχρι τώρα. Πρέπει να επιτρέψει την πλήρη πρόσβαση για την παροχή βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών του ΟΗΕ και άλλων μη κυβερνητικών ιδρυμάτων. Μετά τα σωστά βήματα των τελευταίων ημερών, το Ισραήλ πρέπει να συνεχίσει να βελτιώνει συνολικά και βιώσιμα την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα», δήλωσε ο Φρίντριχ Μερτς και, αναφερόμενος στα στρατιωτικά σχέδια του Ισραήλ, υπογράμμισε: «Η γερμανική κυβέρνηση καλεί επειγόντως την ισραηλινή κυβέρνηση να μην προβεί σε περαιτέρω βήματα προς την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης».

Τις ανακοινώσεις Μερτς επαίνεσε αμέσως μετά ο αντικαγκελάριος και υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, λέγοντας ότι η απόφαση να σταματήσει η προμήθεια όπλων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην Γάζα «ήταν η σωστή». «Τα βάσανα των ανθρώπων στη Γάζα είναι αφόρητα και η ισραηλινή κυβέρνηση φέρει μεγάλη ευθύνη για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα. Πρέπει λοιπόν τώρα το συντομότερο δυνατόν και πλήρως να επιτραπεί η πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας στην Γάζα. Η Γερμανία προσφέρει πλήρη αλληλεγγύη στο κράτος του Ισραήλ, αλλά πρέπει επίσης να καταγγελθούν οι αδικίες», δήλωσε ο κ. Κλίνγκμπαϊλ.

Η γερμανική κυβέρνηση απέρριπτε μέχρι τώρα την απαγόρευση εξαγωγών όπλων στο Ισραήλ. Τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, η κυβέρνηση του Όλαφ Σολτς (SPD) επέκτεινε μάλιστα περαιτέρω τις άδειες για παραδόσεις όπλων. Από την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, η Γερμανία έχει εγκρίνει εξαγωγές όπλων αξίας σχεδόν μισού δισεκατομμυρίου ευρώ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με απάντηση του υπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας σε ερώτημα της Αριστεράς, από τις 7 Οκτωβρίου 2023 έως τις 13 Μαΐου 2025, επιτράπηκε η παράδοση όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού στο Ισραήλ αξίας 485,1 εκατομμυρίων ευρώ.

Φον ντερ Λάιεν: Το Ισραήλ πρέπει να επανεξετάσει το σχέδιό του για την κατάληψη της Γάζας

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε την Παρασκευή ότι το Ισραήλ πρέπει να επανεξετάσει το σχέδιό του να αναλάβει τον έλεγχο της πόλης της Γάζας.

«Η απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να επεκτείνει περαιτέρω τη στρατιωτική της επιχείρηση στη Γάζα πρέπει να επανεξεταστεί», έγραψε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο X.

1 / 3