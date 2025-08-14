search
ΚΟΣΜΟΣ

Συνομιλία Ερντογάν με Ρούτε εν όψει της αμερικανο-ρωσικής συνόδου κορυφής στην Αλάσκα

route-erdogan-new

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε είχε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με αντικείμενο τις εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, ενόψει της συνάντησης των προέδρων των ΗΠΑ και της Ρωσίας, Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν, στην Αλάσκα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, ο Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις της Κωνσταντινούπολης, οι οποίες ξεκίνησαν με στόχο την επίτευξη μόνιμης εκεχειρίας μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, και εξέφρασε την άποψη ότι η διαδικασία αυτή είναι σημαντική, καθώς θα επιτρέψει θετικές εξελίξεις σε ανθρωπιστικά ζητήματα.

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ προέβη σε εκτιμήσεις σχετικά με την τελευταία κατάσταση στην Ουκρανία ενόψει της συνόδου κορυφής στην Αλάσκα, αναφέρει η ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας.

