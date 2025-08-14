ΗΠΑ: «Δαβίδ και Γολιάθ» με πομεράνιαν που τα έβαλε με αρκούδα και την έδιωξε από σπίτι (Video)

Μια, αρκετά μεγαλόσωμη, αρκούδα εισέβαλε σε ένα σπίτι στις ΗΠΑ, μόνο και μόνο για να την διώξει ένα μικρό Πομεράνιαν.

Το θαρραλέο πομεράνιαν έκανε τη μεγαλόσωμη αρκούδα, που μάλλον μπήκε στην κατοικία από περιέργεια παρά με κακές διαθέσεις, να το βάλει στα πόδια, διώχνοντας τη από το σπίτι, δείχνοντας ότι το μέγεθος δεν μετράει.

