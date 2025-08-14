ΗΠΑ: Παραμορφωμένα κουνέλια προκαλούν τρόμο στους κατοίκους του Κολοράντο

Κουνέλια στο Κολοράντο των ΗΠΑ εντοπίστηκαν με τρομακτικά «κέρατα και πλοκάμια» στο κεφάλι τους. Οι ειδικοί καθησύχασαν τους ντόπιους για τον ιό που προκαλεί τα εξόγκώματα και δεν αποτελεί απειλή για τους ανθρώπους.

Κάτοικοι του Φορτ Κόλινς εντόπισαν άγρια κουνέλια με μαύρα αγκαθωτά εξογκώματα στο κεφάλι τους και ανέβασαν φωτογραφίες τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους και εικασίες για πιθανές ασθένειες.

Οι viral εικόνες των κουνελιών έχουν πυροδοτήσει ένα κύμα από χλευαστικά παρατσούκλια, όπως “κουνελάκια Φρανκενστάιν”, “διαβολάκια” και “ζόμπι κουνελάκια”. Αλλά η μόλυνση δεν είναι καινούργια: ο ιός ενέπνευσε αρχαίους μύθους και συνέβαλε στην επιστημονική έρευνα πριν από περίπου 100 χρόνια.

Ειδικοί στην μελέτη των άγριων ζώων αποκάλυψαν ότι η ανησυχητική κατάσταση προκαλείται από τον ιό Shope papilloma virus, που προκαλεί μόλυνση με εμφάνιση όγκων που μοιάζουν με κονδυλώματα στα κουνέλια, συχνά γύρω από το κεφάλι, τα αυτιά και τα βλέφαρα. Αν και οι εκβλαστήσεις που προεξέχουν από τα πρόσωπά τους σαν υπερβολικά κέρατα. μπορεί να φαίνονται ανησυχητικές, οι αρχές τόνισαν ότι ο ιός δεν αποτελεί απειλή για τους ανθρώπους, τα κατοικίδια ζώα ή άλλα άγρια ζώα.

Ο ιός μεταδίδεται μόνο μεταξύ κουνελιών, συνήθως μέσω τσιμπημάτων από έντομα όπως κουνούπια και τσιμπούρια.

Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο του Μισούρι, η πάθηση είναι ένας ιός που «εμφανίζεται συχνότερα σε κουνέλια του Μιντγουέστ με κρούσματα σε οικόσιτα κουνέλια».

Ο ιός πιστεύεται ότι βρισκόταν πίσω από τον αιώνιο θρύλο του jackalope στη Βόρεια Αμερική, ενός κουνελιού με κέρατα ελαφιού, μεταξύ των άλλων ζωικών μορφών.

Η ασθένεια έχει επίσης βοηθήσει τους επιστήμονες να κατανοήσουν τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV), ο οποίος μπορεί να προκαλέσει καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.

Ο ιός πήρε το όνομά του από τον Δρ. Richard Shope, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Rockefeller, ο οποίος ανακάλυψε την ασθένεια σε κουνέλια cottontail τη δεκαετία του 1930.

Η είδηση για την εμφάνιση των κουνελιών στο Φορτ Κόλινς, 105 χιλιόμετρα βόρεια του Ντένβερ, εξαπλώθηκε αφού οι κάτοικοι άρχισαν να τα βλέπουν και να τα φωτογραφίζουν.

Η Cara VanHoos, εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Πάρκων και Άγριας Ζωής του Κολοράντο, δήλωσε στο Associated Press την Τετάρτη 13/8, ότι ο οργανισμός είχε λάβει αναφορές για κουνέλια που εθεάθησαν στο Φορτ Κόλινς, αλλά εξήγησε ότι το να βλέπεις κουνέλια μολυσμένα με τον ιό δεν είναι ασυνήθιστο, ειδικά το καλοκαίρι, όταν οι ψύλλοι και τα τσιμπούρια που μεταδίδουν τον ιό είναι ενεργά.

Πρόσθεσε ότι ο ιός μεταδίδεται μεταξύ κουνελιών, αλλά δεν μολύνει άλλα είδη, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων και των κατοικίδιων ζώων.

Πηγή: ΕΡΤ/skynewsarabia

