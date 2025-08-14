search
Aργεντινή: Φάρμακο μολυσμένο απο βακτήρια – Τουλάχιστον 87 ασθενείς νεκροί

Η δικαιοσύνη στην Αργεντινή διενεργεί έρευνα για τον θάνατο τουλάχιστον 87 ασθενών σε διάφορα νοσοκομεία και κέντρα υγείας της χώρας της Λατινικής Αμερικής επειδή τους χορηγήθηκε ιατρική φαιντανύλη μολυσμένη από βακτήρια.

Υποβλήθηκε μήνυση κατ’ αγνώστων από τον αργεντίνικο οργανισμό φαρμάκων, τροφίμων και ιατρικής τεχνολογίας (ANMAT) μετά τον εντοπισμό από νοσοκομείο των βακτηρίων Klebsiella pneumoniae και Ralstonia pickettii σε ιατρική φαιντανύλη –ισχυρό οπιοειδές– που χορηγήθηκε σε ασθενείς.

Οι θάνατοι καταγράφτηκαν σε νοσοκομεία στις επαρχίες Μπουένος Άιρες, Σάντα Φε (κεντρικά), Φορμόσα (βορειοανατολικά) και Κόρδοβα (κεντρικά), τόνισε ο δικαστής Ερνέστο Κρέπλακ, στον οποίο ανατέθηκε η υπόθεση, ανέφερε χθες Τετάρτη η εφημερίδα La Nación.

Σύμφωνα με το άρθρο, η έρευνα αφορά τουλάχιστον 24 πρόσωπα. Ανάμεσά τους είναι ο Αριέλ Φουρφάρο Γκαρσία, ιδιοκτήτης των εταιρειών HLB Pharma και Laboratorios Ramallo, που παρήγαγε και πούλησε τη μολυσμένη φαιντανύλη, σύμφωνα με τη La Nación.

Πέντε μολυσμένες παρτίδες διανεμήθηκαν σε οκτώ νοσοκομεία και κέντρα υγείας της χώρας.

Πριν από δύο εβδομάδες συγγενείς ασθενών που πέθαναν διαδήλωσαν μπροστά στο ιταλικό νοσοκομείο στη Λα Πλάτα, 60 χιλιόμετρα νότια από το Μπουένος Άιρες, για να αξιώσουν να αποδοθεί «δικαιοσύνη για τα θύματα της φαιντανύλης».

«Η φαιντανύλη τον σκότωσε μέσα σε μερικές μέρες», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αλεχάντρο Αγιάλα, ο αδελφός του Λεονέλ, που πέθανε στα 32 του χρόνια.

Σύμφωνα με ειδικούς που επικαλέστηκε η La Nación, ο απολογισμός των θανάτων που συνδέονται με αυτή τη βακτηριακή μόλυνση ενδέχεται να γίνει ακόμη πιο βαρύς, καθώς μελετώνται ακόμη ιατρικοί φάκελοι αποβιωσάντων ασθενών.

