Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και δείχνει σχολικό προπονητή να τραβάει τα μαλλιά μαθήτριας σε αγώνα μπάσκετ.

Ο 81χρονος Τζιμ Ζούλο απολύθηκε από τη θέση του προπονητή της γυναικείας ομάδας μπάσκετ του Λυκείου Northville, αμέσως μετά την κυκλοφορία του βίντεο όπου τραβάει τα μαλλιά της Χέιλι Μονρόε μετά την ήττα της ομάδας.

Σύμφωνα με την Daily Gazette, η τελειόφοιτη κατέθεσε αγωγή τόσο κατά του προπονητή όσο και κατά του Northville Central School. Η Μονρόε ισχυρίζεται ότι ο προπονητής της έκανε bullying και ήταν επιθετικός στον αγώνα, ενώ το σχολείο ήταν ενημερωμένο για τη συμπεριφορά του.

Η αγωγή αναφέρεται αρχικά στο βίαιο περιστατικό, το οποίο έγινε viral, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές και κυκλοφορώντας ευρέως τόσο στα κοινωνικά μέσα όσο και στην τηλεόραση. Σύμφωνα με τα έγγραφα, ο Ζούλο εξοργίστηκε μετά την ήττα της ομάδας με 43-37 στον τελικό του πρωταθλήματος της κατηγορίας D της πολιτείας της Νέας Υόρκης στις 21 Μαρτίου.

Κατά τη διάρκεια της έκρηξης οργής του, ο προπονητής φέρεται να ξέσπασε σε φωνές και να άρπαξε βίαια τα μαλλιά της Μονρόε μπροστά στους έκπληκτους συμπαίκτες της και τους θεατές. Η αγωγή αναφέρει ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, ισχυριζόμενη ότι ο Ζούλο έχει «φήμη και ιστορικό ανάρμοστης, επιθετικής και επικίνδυνης συμπεριφοράς» απέναντι στα νεαρά μέλη της ομάδας του, συμπεριλαμβανομένης της Μονρόε.

Σύμφωνα με την αγωγή ο προπονητής, «είχε μακρύ ιστορικό σωματικής και ψυχολογικής κακοποίησης μαθητών τόσο εντός όσο και εκτός του σχολικού συγκροτήματος Northville Central School District».

Η αγωγή ισχυρίζεται περαιτέρω ότι το σχολικό συγκρότημα είχε ήδη ενημερωθεί για την τάση του Ζούλο να εκρήγνυται σε επιθετικά επεισόδια, στοχεύοντας συγκεκριμένα τις έφηβες κορίτσια της ομάδας του.

Παρά το γεγονός ότι φέρεται να γνώριζε την κατάσταση, η περιφέρεια δεν έλαβε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατεύσει τους μαθητές της από την κακοποίηση, σύμφωνα με την αγωγή, όπως αναφέρει το CBS 6 Albany News.

Η αγωγή, που κατατέθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο της Νέας Υόρκης, ζητά αποζημίωση για μη προσδιορισμένο ποσό, σύμφωνα με την Daily Gazette.

