search
ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025 20:53
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.08.2025 19:30

Βανς: Ο Τραμπ μου είπε ότι αποστολή της κυβέρνησης είναι να φέρει ξανά την ειρήνη στην Ευρώπη

13.08.2025 19:30
jd_vans

Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, μιλώντας την Τετάρτη σε Αμερικανούς στρατιώτες σε στρατιωτική βάση στην Αγγλία, δήλωσε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τού είπε πριν από λίγο ότι η αποστολή του είναι «να φέρει ξανά την ειρήνη στην Ευρώπη».

«Μόλις μίλησα μαζί του λίγο πριν βγω στη σκηνή και μου είπε πολύ απλά ότι θα κάνουμε αποστολή μας, ως κυβέρνηση, να φέρουμε ξανά την ειρήνη στην Ευρώπη», ανέφερε ο Βανς.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος μίλησε μετά τη συμμετοχή του σε διαδικτυακή συνάντηση με τον Τραμπ, Ευρωπαίους ηγέτες και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η οποία πραγματοποιήθηκε δύο ημέρες πριν από τη συνάντηση του Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Διαβάστε επίσης:

Προς τριμερή σύνοδο Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι έως τα τέλη της επόμενης εβδομάδας, σύμφωνα με το CBS

Προς τριμερή σύνοδο Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι έως τα τέλη της επόμενης εβδομάδας, σύμφωνα με το CBS

Ρωσία: Επιβολή περιορισμών σε Telegram και WhatsApp

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
PELETIDHS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πελετίδης: «Από την ανεπάρκειά τους καίγεται η Πάτρα»

fotia_patra_spitia
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: Συνελήφθη 25χρονος για τη φωτιά στο Γηροκομείο

proponitis-ipa-new
ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στις ΗΠΑ: Γυμναστής τραβάει τα μαλλιά μαθήτριας μετά από ήττα σε αγώνα μπάσκετ – Σε αγωγή προχώρησε η κοπέλα (Video)

PANOS_KIAMOS
LIFESTYLE

Πάνος Κιάμος: Αναβάλλει τις εμφανίσεις του στην Πάτρα: «Η ασφάλεια και η αλληλεγγύη προέχουν»

antarktiki-new
ΚΟΣΜΟΣ

Γιγάντια υποθαλάσσια φαράγγια βρέθηκαν κάτω από την Ανταρκτική

Δείτε όλες τις ειδήσεις
gaza kyvertitis
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Παλαιστίνιος επιχειρηματίας Σαμίρ Χουλίλε προωθείται για πιθανός κυβερνήτης της μεταπολεμικής Λωρίδας της Γάζας

salted_caramel_sintagi
CUCINA POVERA

Εύκολο παγωτό αλατισμένης καραμέλας, χωρίς παγωτομηχανή

ant1_dikastis8
MEDIA

ANT1: Παρόντες όλοι πριν το «γράφουμε» για τη νέα σειρά «Ο δικαστής»

joker-new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο τζακ ποτ στο Τζόκερ: 26,5 εκατομμύρια ευρώ θα μοιραστούν στην επόμενη κλήρωση

poreia-palaistini-thessaloniki-2
MEDIA

Ισραηλινά ΜΜΕ: «Χαμένος παράδεισος η Ελλάδα» - «Μας δείχνουν θυμό»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025 20:49
PELETIDHS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πελετίδης: «Από την ανεπάρκειά τους καίγεται η Πάτρα»

fotia_patra_spitia
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: Συνελήφθη 25χρονος για τη φωτιά στο Γηροκομείο

proponitis-ipa-new
ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στις ΗΠΑ: Γυμναστής τραβάει τα μαλλιά μαθήτριας μετά από ήττα σε αγώνα μπάσκετ – Σε αγωγή προχώρησε η κοπέλα (Video)

1 / 3