Βανς: Ο Τραμπ μου είπε ότι αποστολή της κυβέρνησης είναι να φέρει ξανά την ειρήνη στην Ευρώπη

Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, μιλώντας την Τετάρτη σε Αμερικανούς στρατιώτες σε στρατιωτική βάση στην Αγγλία, δήλωσε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τού είπε πριν από λίγο ότι η αποστολή του είναι «να φέρει ξανά την ειρήνη στην Ευρώπη».
«Μόλις μίλησα μαζί του λίγο πριν βγω στη σκηνή και μου είπε πολύ απλά ότι θα κάνουμε αποστολή μας, ως κυβέρνηση, να φέρουμε ξανά την ειρήνη στην Ευρώπη», ανέφερε ο Βανς.
Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος μίλησε μετά τη συμμετοχή του σε διαδικτυακή συνάντηση με τον Τραμπ, Ευρωπαίους ηγέτες και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η οποία πραγματοποιήθηκε δύο ημέρες πριν από τη συνάντηση του Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.
Διαβάστε επίσης:
