13.08.2025 19:20

Προς τριμερή σύνοδο Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι έως τα τέλη της επόμενης εβδομάδας – Επιβεβαιώνει και ο πρόεδρος των ΗΠΑ

13.08.2025 19:20
Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο τριμερούς συνάντησης μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ, Βλαντιμίρ Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι, «το συντομότερο έως το τέλος της επόμενης εβδομάδας», σύμφωνα τα όσα επικαλείται το αμερικανικό CBS.

Συγκεκριμένα, το αμερικανικό μέσο επικαλούμενο δύο πηγές με γνώση των συνομιλιών, μεταδίδει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εργάζονται για τον εντοπισμό τοποθεσίας που θα φιλοξενήσει τριμερή σύνοδο κορυφής Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι «το συντομότερο έως τα τέλη της επόμενης εβδομάδας».

Επιβεβαιώνει και ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι είναι πολύ πιθανό να ακολουθήσει μια «γρήγορη δεύτερη συνάντηση» με τη συμμετοχή του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εφόσον η επικείμενη σύνοδος κορυφής στην Αλάσκα την Παρασκευή αποδειχθεί εποικοδομητική.

Μιλώντας στο Κένεντι Σέντερ στην Ουάσινγκτον και απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η πρώτη συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν θα έχει ως βασικό στόχο να διαπιστωθεί «πού βρισκόμαστε και τι κάνουμε».

Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνισε πάντως ότι η δεύτερη αυτή συνάντηση δεν είναι δεδομένη. «Μπορεί να μην υπάρξει δεύτερη συνάντηση, γιατί αν κρίνω ότι δεν είναι σκόπιμο να γίνει, επειδή δεν έλαβα τις απαντήσεις που πρέπει να έχω, τότε δεν θα την πραγματοποιήσουμε», σημείωσε.

Όπως είπε, εάν η συνάντηση «πάει καλά», τότε θα ακολουθήσει σύντομα μια δεύτερη με τη συμμετοχή και του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, «και εμένα, αν θέλουν να είμαι εκεί».

