Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η Ευρώπη, οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ έχουν ενισχύσει το μεταξύ τους κοινό έδαφος αναφορικά με την Ουκρανία.

«Είχαμε μια πολύ καλή τηλεφωνική επικοινωνία», έγραψε η ντερ Λάιεν με ανάρτηση στο X μετά τη συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη που είχαν Ευρωπαίοι ηγέτες, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, πριν από τη συνάντηση του Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν την Παρασκευή.

«Σήμερα η Ευρώπη, οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ έχουν ενισχύσει το κοινό έδαφος για την Ουκρανία», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προσθέτοντας ότι «θα παραμείνουμε σε στενό συντονισμό. Κανείς δεν θέλει την ειρήνη περισσότερο από εμάς, μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

Πέντε βασικές αρχές για τις διαπραγματεύσεις στην Αλάσκα

«Η Ουκρανία πρέπει να βρίσκεται στο τραπέζι», «θέλουμε η εκεχειρία να είναι το πρώτο βήμα», «η Ουκρανία είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί εδαφικά ζητήματα, αλλά η νομική αναγνώριση των ρωσικών κατοχών δεν τίθεται σε συζήτηση», «απαιτούνται ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας για το Κίεβο, με τις δυνάμεις ασφαλείας της Ουκρανίας να παραμένουν» και «οι διαπραγματεύσεις να αποτελούν μέρος διατλαντικής στρατηγικής η οποία θα επικεντρώνεται στην ισχυρή υποστήριξη της Ουκρανίας στην απαραίτητη πίεση σε βάρος της Ρωσίας», είναι οι πέντε βασικές αρχές τις οποίες παρουσίασε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ενόψει της συνάντησης των προέδρων ΗΠΑ και Ρωσίας στην Αλάσκα.

Σύμφωνα με τον καγκελάριο, εάν δεν υπάρξει καμία κίνηση από τη ρωσική πλευρά στην Αλάσκα, οι ΗΠΑ και η Ευρώπη θα πρέπει να «αυξήσουν την πίεση». Επιπλέον, έχει ήδη συμφωνηθεί ότι μετά την συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Ντόναλντ Τραμπ θα ενημερώσει πρώτα τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και κατόπιν την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Εμείς οι Ευρωπαίοι κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να χαράξουμε την πορεία αυτής της συνάντησης προς τη σωστή κατεύθυνση. Θέλουμε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να πετύχει στο ‘Ανκορατζ την Παρασκευή», δήλωσε ο κ. Μερτς και πρόσθεσε ότι «υπάρχει ελπίδα για τον πιθανό τερματισμό του πολέμου.

«Η βούληση των ΗΠΑ», είναι να «επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός» στην Ουκρανία, δηλώνει ο Μακρόν

«Η βούληση των ΗΠΑ» είναι να «επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός» στην Ουκρανία, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μετά την τηλεδιάσκεψη που είχαν ο ίδιος μαζί με Ευρωπαίους ηγέτες και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ, δύο ημέρες πριν από τη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, στην Αλάσκα.

«Τα εδαφικά ζητήματα που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της Ουκρανίας δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης, θα διαπραγματευτούν μόνο από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι», τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος, μιλώντας από την θερινή του κατοικία στο Φορ ντε Μπρεγκανσόν, μαζί με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

«Δεν υπάρχουν σήμερα στο τραπέζι σοβαρά σχέδια ανταλλαγής εδαφών», πρόσθεσε ο Μακρόν.

Ολοκληρώθηκε η επικοινωνία Τραμπ, Ζελένσκι και Ευρωπαίων ηγετών

Ολοκληρώθηκε η διαδικτυακή σύνοδος κορυφής στην οποία συμμετείχαν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και αρκετοί Ευρωπαίοι ηγέτες.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και τον συντονισμό θέσεων για τις τελευταίες εξελίξεις.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι παραχώρησε συνέντευξη Τύπου μαζί με τον Φρίντριχ Μερτς με το πέρας του δεύτερου γύρου συνομιλιών στη σημερινή τηλεδιάσκεψη κορυφής.

Με την τηλεδιάσκεψη να συνεχίζεται μεταξύ του «συνασπισμού των προθύμων» για τη στήριξη της Ουκρανίας, ο Ουκρανός πρόεδρος μίλησε μαζί με τον Γερμανό καγκελάριο στους δημοσιογράφους.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες ελπίζουν ότι οι σημερινές συζητήσεις διαμόρφωσαν την άποψη του Τραμπ ενόψει της συνάντησής του την Παρασκευή στην Αλάσκα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ζελένσκι: Ο Πούτιν μπλοφάρει

Ο Ζελένσκι μιλώντας στους δημοσιογράφους υπογράμμισε ότι συμφώνησαν σε ένα σύνολο αρχών ενόψει των συνομιλιών του Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν την Παρασκευή και τόνισε: «Ό,τι αφορά την Ουκρανία πρέπει να συζητηθεί με την Ουκρανία».

Συνέχισε λέγοντας ότι ο Τραμπ υποστηρίζει την κατάπαυση του πυρός και τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία και πρόσθεσε ότι «η Ρωσία δεν πρέπει να έχει το δικαίωμα να θέτει βέτο στις προοπτικές ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ».

«Θα πρέπει να υπάρξει κοινή πίεση στη Ρωσία, θα πρέπει να υπάρξουν κυρώσεις και θα πρέπει να υπάρξει ένα μήνυμα ότι αν η Ρωσία δεν συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός στην Αλάσκα, αυτή η αρχή θα πρέπει να λειτουργήσει», είπε.

Ο Ζελένσκι συνέχισε δηλώνοντας ότι εξήγησε στον Τραμπ και στους Ευρωπαίους ηγέτες ότι «ο Πούτιν μπλοφάρει».

Μερτς: Μπορεί να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις στην Αλάσκα

Ο Μερτς σημείωσε, ανοίγοντας τη συνέντευξη τύπου, ότι είναι «πολύ χαρούμενος» που ο πρόεδρος Ζελένσκι μπόρεσε να τον συνοδεύσει, ώστε να πραγματοποιήσουν την τηλεδιάσκεψη με τους Ευρωπαίους ηγέτες και τον Τραμπ.

Είπε ότι ήταν σκόπιμο η κλήση να πραγματοποιηθεί σήμερα, 13 Αυγούστου, επειδή την ίδια ημερομηνία το 1961 άρχισε η κατασκευή του Τείχους του Βερολίνου.

«Έτσι, 64 χρόνια μετά, γνωρίζουμε ότι ήταν ένα σύμβολο της ευρωπαϊκής και της γερμανικής διαίρεσης, του διαχωρισμού και καταφέραμε να ξεπεράσουμε αυτόν τον διαχωρισμό», δήλωσε ο Μερτς.

Ωστόσο, ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία «άνοιξε ξανά τις πληγές του ευρωπαϊκού διαχωρισμού», σημείωσε ο Γερμανός καγκελάριος.

Συνέχισε λέγοντας ότι ο Τραμπ θα συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα την Παρασκευή, όπου «ενδέχεται να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις».

«Εμείς οι Ευρωπαίοι, επομένως, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να χαράξουμε τη σωστή πορεία για αυτή τη συνάντηση», λέει, προσθέτοντας ότι ελπίζει στην επιτυχία του Τραμπ.

Αναφερόμενος στη συνάντηση με τους Ευρωπαίους ηγέτες και τον Τραμπ, ο Μερτς εξήγησε ότι «εξέτασαν λεπτομερώς» τις διάφορες λεπτομέρειες και θα συνεχίσουν τις συζητήσεις στη συνάντηση του «Συνασπισμού των Προθυμών», που θα ξεκινήσει σύντομα.

Το μήνυμα προς τον Τραμπ ήταν ότι τα συμφέροντα της Ουκρανίας και της Ευρώπης στον τομέα της ασφάλειας «πρέπει να διασφαλιστούν» και «συμφώνησαν» στους στόχους των συνομιλιών με τον Πούτιν.

