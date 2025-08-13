Ολοκληρώθηκε η επικοινωνία Τραμπ, Ζελένσκι και Ευρωπαίων ηγετών

Μια διαδικτυακή σύνοδος κορυφής στην οποία συμμετείχαν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και αρκετοί Ευρωπαίοι ηγέτες ολοκληρώθηκε.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες ελπίζουν ότι οι σημερινές συζητήσεις θα βοηθήσουν στη διαμόρφωση της άποψης του Τραμπ ενόψει της συνάντησής του την Παρασκευή στην Αλάσκα με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Σε δηλώσεις του ο Καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς είπε πως «τα συμφέροντα ασφαλείας της Ευρώπης και της Ουκρανίας πρέπει να υπερασπιστούν στην Αλάσκα», προσθέτοντας πως αυτό «έγινε σαφές» στον Τραμπ.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και τον συντονισμό θέσεων για τις τελευταίες εξελίξεις.

Στη διάρκεια των διαβουλεύσεων με την Αμερικανό πρόεδρο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι επιδίωξαν να χαράξουν ένα πλαίσιο ενόψει της συνάντησης στην Αλάσκα Τραμπ- Πούτιν.

Στην καγκελαρία, όπου ήταν ο Φρίντριχ Μερτς και ο Βολοντίμιρ Ζελέσνσκι, έχουν ληφθεί ειδικά μέτρα προκειμένου να μην είναι εφικτή η υποκλοπή των συνομιλιών. Στον τέταρτο όροφο του κτιρίου, τον «μυστικό» όροφο, βρίσκεται το κέντρο επιχειρήσεων, ένας χώρος χωρίς παράθυρα, με εγκατεστημένες οθόνες και ειδική τεχνολογία η οποία εγγυάται την ασφάλεια της επικοινωνίας.

Στον χώρο δεν επιτρέπεται καν η παρουσία διερμηνέων και όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να μιλήσουν στην αγγλική, ενώ και τα κινητά τηλέφωνα θα μείνουν εκτός της αίθουσας, απενεργοποιημένα και τοποθετημένα σε «κουτί θορύβου», ο οποίος εξουδετερώνει τα μικρόφωνα των συσκευών.

