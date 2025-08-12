search
ΚΟΣΜΟΣ

12.08.2025 20:26

Στο Άνκορατζ της Αλάσκας η συνάντηση Τραμπ – Πούτιν σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο

alaska

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λέβιτ, επιβεβαίωσε την Τρίτη ότι η επικείμενη συνάντηση μεταξύ του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντιμίρ Πούτιν θα πραγματοποιηθεί στο Άνκορατζ της Αλάσκας στις 15 Αυγούστου.

Η Καρολίν Λέβιτ έκανε έναν περιορισμένο πρόλογο για τη συνάντηση του προέδρου με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα την Παρασκευή. Ωστόσο, σημείωσε ότι ο Τραμπ βλέπει τη συνάντηση ως «διερευνητική άσκηση».

Η Λέβιτ απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το γιατί ο Ζελένσκι δεν συμπεριλήφθηκε στη συνάντηση της Παρασκευής, παρά τις εκκλήσεις Ευρωπαίων ηγετών, υπογράμμισε ότι ο Πούτιν ζήτησε αυτή τη συνάντηση και «ο στόχος αυτής της συνάντησης για τον πρόεδρο είναι να καταγραφεί με μια καλύτερη κατανόηση του πώς μπορούμε να τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο».

Η Λέβιτ επιβεβαίωσε επίσης τις ελπίδες του Τραμπ για μια τριμερή συνάντηση στο μέλλον.

Ο Τραμπ θα συμμετάσχει στις διαδικτυακές συνομιλίες για την Ουκρανία αύριο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα συμμετάσχει στις διαδικτυακές συνομιλίες για την Ουκρανία αύριο, ενόψει της συνάντησής του με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν την Παρασκευή, μετέδωσε το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN, επικαλούμενο έναν αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Η Γερμανία ανακοίνωσε χθες πως συγκαλεί μια σειρά τηλεδιασκέψεων μεταξύ κορυφαίων αξιωματούχων αύριο Τετάρτη προκειμένου να προετοιμαστούν για τη Σύνοδο, μεταξύ άλλων μία στις 16.00 ώρα Ελλάδας μεταξύ Ευρωπαίων ηγετών, του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, του Τραμπ και του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς.

Κοινή δήλωση 24 κρατών για την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα – «Τα δεινά έχουν φτάσει σε αδιανόητα επίπεδα»

Ο Παλαιστίνιος επιχειρηματίας Σαμίρ Χουλίλε προωθείται για πιθανός κυβερνήτης της μεταπολεμικής Λωρίδας της Γάζας

Ανταρκτική: Ανακαλύφθηκαν τα λείψανα ενός μετεωρολόγου που εξαφανίστηκε πριν από 66 χρόνια

