Bloomberg: ΗΠΑ και Ρωσία σχεδιάζουν συμφωνία εκεχειρίας που θα εδραιώσει τα κέρδη του Πούτιν στην Ουκρανία

Η Ουάσινγκτον και η Μόσχα στοχεύουν στην επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, η οποία θα κλειδώσει την κατοχή εδαφών που κερδήθηκαν κατά τη στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας, ανέφερε την Παρασκευή το Bloomberg News.

Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι εργάζονται για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τα εδάφη για την προγραμματισμένη συνάντηση κορυφής μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντιμίρ Πούτιν την επόμενη εβδομάδα, ανέφερε το δημοσίευμα, επικαλούμενο άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

