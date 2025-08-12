Ανταρκτική: Ανακαλύφθηκαν τα λείψανα ενός μετεωρολόγου που εξαφανίστηκε πριν από 66 χρόνια

Το 1959, ο 25χρονος μετεωρολόγος Ντένις Μπελ χάθηκε τραγικά όταν έπεσε σε ρήγμα παγετώνα στην Ανταρκτική, μπροστά στα μάτια συναδέλφου του. Έξι δεκαετίες αργότερα, καθώς λιώνουν οι πάγοι, μια πολωνική ερευνητική ομάδα εντόπισε τα λείψανά του, βάζοντας τέλος σε ένα μυστήριο 66 ετών.

Τον Ιανουάριο, μέλη της πολωνικής ερευνητικής βάσης Henryk Arctowski στο νησί King George στην Ανταρκτική, εντόπισαν τα λείψανα του άτυχου επιστήμονα στον παγετώνα Ecology, σύμφωνα με ανακοίνωση του Βρετανικού Ανταρκτικού Ινστιτούτου (British Antarctic Survey – BAS). Τον Φεβρουάριο, μια διεπιστημονική ομάδα αποτελούμενη από αρχαιολόγο, γεωμορφολόγο, ανθρωπολόγο και παγετωνολόγο επέστρεψε στο σημείο για να πραγματοποιήσει συστηματική έρευνα. Η γενετίστρια Ντενίζ Σνάιντερκομπ Κορτ, από το King’s College του Λονδίνου, διεξήγαγε τεστ DNA, τα οποία επιβεβαίωσαν την ταυτότητα του Μπελ, καθώς ταυτίστηκαν με γενετικά δείγματα του αδελφού και της αδελφής του.

«Όταν ειδοποιηθήκαμε ότι ο αδελφός μας βρέθηκε έπειτα από 66 χρόνια, μείναμε άφωνοι», δήλωσε ο Ντέιβιντ Μπελ. «Η στήριξη που είχαμε από το BAS, το British Antarctic Monument Trust και η ευαισθησία της πολωνικής ομάδας μάς βοήθησαν να συμφιλιωθούμε με την απώλεια του εξαιρετικού μας αδελφού» είπε.

Ο Μπελ είχε ενταχθεί στην αποστολή Falkland Islands Dependencies Survey (FIDS, πρόδρομος του BAS) το 1958. Κατά τη διάρκεια του δυστυχήματος υπηρετούσε στον σταθμό Admiralty Bay, στο νησί King George. Το νησί αυτό, που βρίσκεται περίπου 120 χιλιόμετρα από τη βόρεια ακτή της Ανταρκτικής Χερσονήσου, είναι καλυμμένου από πάγους.

Στις 26 Ιουλίου 1959, στη μέση του χειμώνα στο νότιο ημισφαίριο, η ομάδα χωρίστηκε σε ζευγάρια, και ο Μπελ και ο τοπογράφος Τζεφ Στόουκς ξεκίνησαν πριν από τους άλλους. Κατά τη διάρκεια της ανάβασης, ο Μπελ προχώρησε μπροστά από το έλκηθρο χωρίς τα σκι του για να ενθαρρύνει τα κουρασμένα σκυλιά και έπεσε μέσα σε μια χαράδρα. Ο Μπελ επέζησε της πτώσης, ωστόσο, και ο Στόουκς του έριξε ένα σχοινί για να τον τραβήξει πίσω. Ο Μπελ, όμως, είχε δέσει το σχοινί γύρω από τη ζώνη του και όχι γύρω από τον εαυτό του. Καθώς έφτανε στην άκρη της χαράδρας, το σώμα του παγιδεύτηκε, η ζώνη κόπηκε και η δεύτερη πτώση αποδείχθηκε μοιραία.

Το περιστατικό περιγράφεται ως «τραγικό και απολύτως άδικο» στο βιβλίο με τίτλο «Of Ice and Men» του πρώην διευθυντή του BAS, Βίβιαν Φουκς. Μαζί με τα λείψανα βρέθηκαν πάνω από 200 προσωπικά αντικείμενα: εξαρτήματα ραδιοφώνου, μπατόν του σκι, ένας φακός, ένα ρολόι και ένα σουηδικό μαχαίρι Mora. Η τοποθεσία Bell Point στο νησί King George φέρει το όνομά του προς τιμήν του.

«Αν και χάθηκε το 1959, η μνήμη του παρέμεινε ζωντανή στους συναδέλφους του και στο αποτύπωμα που άφησε στην πολική έρευνα», δήλωσε η διευθύντρια του British Antarctic Survey, Τζέιν Φράνσις. «Η ανεύρεση των λειψάνων του λύνει ένα μυστήριο δεκαετιών και μας υπενθυμίζει τις ανθρώπινες ιστορίες που συνοδεύουν την επιστημονική εξερεύνηση της Ανταρκτικής», πρόσθεσε.

