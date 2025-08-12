search
ΚΟΣΜΟΣ

12.08.2025 18:06

Συνομιλία Ερντογάν με Ζελένσκι: «Έτοιμη η Τουρκία να φιλοξενήσει σύνοδο ηγετών για το ουκρανικό»

12.08.2025 18:06
zelenski_erdogan
AP

Τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε την Τρίτη ο Ταγίπ Ερντογάν, κατόπιν αιτήματος της ουκρανικής πλευράς, με αντικείμενο τις διμερείς σχέσεις και τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της τουρκικής προεδρίας, κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για την πορεία των σχέσεων Τουρκίας – Ουκρανίας, ενώ συζήτησαν και για σημαντικά περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα, με έμφαση στις διπλωματικές πρωτοβουλίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Ο Τούρκος πρόεδρος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόοδο που σημειώθηκε στις απευθείας διαπραγματεύσεις Ουκρανίας – Ρωσίας που πραγματοποιήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη, εκφράζοντας την ελπίδα ότι οι επόμενοι γύροι θα αποφέρουν ουσιαστικά αποτελέσματα για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός και τη διαμόρφωση προϋποθέσεων για μια διαρκή ειρήνη.

Τόνισε επίσης ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να φιλοξενήσει σύνοδο κορυφής σε επίπεδο ηγετών, υπογραμμίζοντας την πεποίθησή του πως η δημιουργία ομάδων εργασίας στους τομείς της άμυνας, της ανθρωπιστικής βοήθειας και της πολιτικής θα ανοίξει τον δρόμο για μια τέτοια συνάντηση.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Άγκυρα εξακολουθεί να υποστηρίζει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, επισημαίνοντας τη δέσμευση της Τουρκίας να συμβάλει ενεργά στις διεθνείς προσπάθειες για την αποκατάσταση της ειρήνης στην περιοχή.

