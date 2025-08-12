search
ΤΡΙΤΗ 12.08.2025 17:21
ΚΟΣΜΟΣ

Επιμένει το Ισραήλ: «Δεν υπάρχουν ενδείξεις γενικευμένου υποσιτισμού» στη Λωρίδα της Γάζας

gaza_hunger
AP

Μια υπηρεσία που υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα μια νέα έκθεση, υποστηρίζοντας ότι «δεν υπάρχουν ενδείξεις γενικευμένου υποσιτισμού» στη Λωρίδα της Γάζας, όπου ο ΟΗΕ προειδοποιεί εδώ και εβδομάδες για τον κίνδυνο «μαζικού λιμού».

Η COGAT, η υπηρεσία του ισραηλινού στρατού που είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό της βοήθειας στα υπό ισραηλινή κατοχή παλαιστινιακά εδάφη, δήλωσε σε έκθεση της ότι διεξήγαγε μια «ενδελεχή αξιολόγηση» των δεδομένων και των στοιχείων της Χαμάς σχετικά με τους θανάτους λόγω υποσιτισμού στον παλαιστινιακό θύλακα.

Το υπουργείο Υγείας της Λωρίδας της Γάζας, υπό την διοίκηση του ισλαμιστικού κινήματος, εκτιμά ότι ο συνολικός αριθμός των θυμάτων από πείνα μέχρι σήμερα είναι 227, συμπεριλαμβανομένων 103 παιδιών.

Η COGAT σημειώνει «μια σημαντική απόκλιση» μεταξύ αυτών των στοιχείων και των «καταγεγραμμένων περιπτώσεων, με πλήρη στοιχεία ταυτοποίησης» σε μέσα ενημέρωσης και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία «εγείρει αμφιβολίες για την αξιοπιστία τους».

«Η ανάλυση κατά περίπτωση των δημοσιευμένων θανάτων δείχνει ότι οι περισσότεροι (…) έπασχαν από προϋπάρχουσες ιατρικές παθήσεις που οδήγησαν στην επιδείνωση της υγείας τους, χωρίς να έχει σχέση με τη διατροφική τους κατάσταση», τόνισε επίσης η COGAT, υποστηρίζοντας ότι αυτές οι «ακραίες περιπτώσεις (…) δεν αντιπροσωπεύουν την κατάσταση του γενικού πληθυσμού της Λωρίδας της Γάζας».

Η COGAT καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει «κανένα σημάδι γενικευμένου υποσιτισμού» μεταξύ των κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας, καταγγέλλοντας «την κυνική εκμετάλλευση τραγικών εικόνων» από τη Χαμάς.

Σε ανακοίνωσή της σήμερα, η κυβέρνηση της Χαμάς εξέδωσε μια μακροσκελή «αντίκρουση των ψεμάτων» της COGAT μιλώντας μια «απελπισμένη και μάταιη προσπάθεια συγκάλυψης ενός διεθνώς καταγεγραμμένου εγκλήματος: της συστηματικής λιμοκτονίας» του πληθυσμού της Γάζας.

Από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα σε αντίποινα για την αιματηρή επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, το Ισραήλ έχει πολιορκήσει περισσότερους από δύο εκατομμύρια Παλαιστίνιους εκεί, οι οποίοι έχουν υποστεί έναν πλήρη ανθρωπιστικό αποκλεισμό που ξεκίνησε στις αρχές Μαρτίου, στη συνέχεια χαλάρωσε τον Μάιο και ξανά στα τέλη Ιουλίου, ενόψει της διεθνούς κριτικής.

Το παλαιστινιακό έδαφος, που εξαρτάται πλήρως από ανθρωπιστική βοήθεια, απειλείται με «εκτεταμένο λιμό», σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ο οποίος έχει ζητήσει παροχή μαζικής βοήθειας.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, 148 άνθρωποι έχουν πεθάνει στη Λωρίδα της Γάζας εξαιτίας υποσιτισμού από τις αρχές της χρονιάς και σχεδόν 12.000 παιδιά κάτω των 5 ετών στη Γάζα ταυτοποιήθηκαν ότι υπέφεραν από οξύ υποσιτισμό τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, είναι ο πιο υψηλός μηνιαίος αριθμός που έχει καταγραφεί έως τώρα.

Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων (WFP) εκτιμά ότι «περισσότερο από το ένα τρίτο του πληθυσμού δεν τρώει για πολλές συνεχόμενες ημέρες» και επισημαίνει μια «απότομη αύξηση του οξέος υποσιτισμού», με «περισσότερα από 300.000 παιδιά να διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο».

Καθημερινά, ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου αντικρίζουν χαοτικές εικόνες κατά τη διάρκεια διανομών βοήθειας, είτε η βοήθεια φτάνει με φορτηγά είτε ρίχνεται από αέρος.

Για τον επικεφαλής της αποστολής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στα Παλαιστινιακά Εδάφη, σε συνέντευξη που έδωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο, «ο υποσιτισμός στη Γάζα είναι μια πραγματικότητα, εξελίσσεται ραγδαία και επηρεάζει ολόκληρο τον πληθυσμό», συμπεριλαμβανομένης της μεσαίας τάξης.

