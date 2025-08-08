NBC: Το παρασκήνιο πίσω από το σχέδιο Νετανιάχου για κατοχή της Γάζας και οι φωνές Τραμπ όταν του είπε ότι η πείνα είναι ψέματα της Χαμάς

Εμπορικές δορυφορικές εικόνες δείχνουν τον ισραηλινό στρατό να συγκεντρώνει στρατεύματα και εξοπλισμό κοντά στα σύνορα με τη Γάζα, κάτι που θα μπορούσε να δείχνει μια πιθανή νέα χερσαία εισβολή στον παλαιστινιακό θύλακα, σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους και έναν πρώην αξιωματούχο που είδαν τις εικόνες και μίλησαν στο NBC News.

Οι εικόνες δείχνουν κινήσεις και σχηματισμούς στρατευμάτων που οι τέσσερις πηγές αναγνώρισαν ως σημάδια μιας επικείμενης μεγάλης χερσαίας επιχείρησης.

Το Υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ ενέκρινε νωρίς την Παρασκευή ένα σχέδιο για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας, ανέφερε το Associated Press, επικαλούμενο το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Εάν υπάρξει νέα στρατιωτική επιχείρηση, θα μπορούσε να περιλαμβάνει προσπάθειες για την ανάκτηση ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς και την επέκταση της ανθρωπιστικής βοήθειας σε περιοχές εκτός των μαχών, δήλωσαν οι τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι και ένα άτομο που ενημερώθηκε για τις ισραηλινές συζητήσεις. Ισραηλινά στρατεύματα διεξάγουν χερσαίες επιχειρήσεις στη Γάζα από τις 27 Οκτωβρίου 2023, με παύσεις κατά τη διάρκεια δύο εκεχειριών.

Ο Νετανιάχου δήλωσε την Πέμπτη στο Fox News ότι το Ισραήλ σκοπεύει να αναλάβει τον έλεγχο ολόκληρης της Γάζας. «Προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλειά μας, να απομακρύνουμε τη Χαμάς εκεί, να επιτρέψουμε στον πληθυσμό να απελευθερωθεί από τη Γάζα και να την παραδώσουμε σε πολιτική διακυβέρνηση που δεν είναι η Χαμάς και όχι σε κάποιον που υποστηρίζει την καταστροφή του Ισραήλ. Αυτό θέλουμε να κάνουμε».

Όταν ρωτήθηκε ξανά για αυτό το σημείο, και συγκεκριμένα για το αν εννοούσε ότι το Ισραήλ θα αναλάμβανε τον έλεγχο ολόκληρης της Λωρίδας της Γάζας, μήκους 26 μιλίων, ο Νετανιάχου είπε: «Λοιπόν, δεν θέλουμε να την κρατήσουμε. Θέλουμε να έχουμε μια περίμετρο ασφαλείας. Δεν θέλουμε να την κυβερνήσουμε».

Η συγκέντρωση στρατευμάτων έρχεται σε μια τεταμένη περίοδο στις σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Στις 28 Ιουλίου, ο Νετανιάχου και ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχαν μια ιδιωτική τηλεφωνική συνομιλία που κατέληξε σε φωνές εν μέσω ανησυχιών του Λευκού Οίκου για το πώς λειτουργεί το Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα, μια προσπάθεια ανακούφισης που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, σύμφωνα με έναν ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, δύο πρώην Αμερικανούς αξιωματούχους και έναν Δυτικό αξιωματούχο που ενημερώθηκαν για το θέμα.

Η πρόσφατη έξαρση των εντάσεων μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου ξεκίνησε στις 27 Ιουλίου. Εμφανιζόμενος σε μια εκδήλωση στην Ιερουσαλήμ εκείνη την ημέρα, ο Νετανιάχου δήλωσε: «Δεν υπάρχει πολιτική λιμοκτονίας στη Γάζα. Και δεν υπάρχει λιμοκτονία στη Γάζα».

Όταν ο Τραμπ ρωτήθηκε για αυτά τα σχόλια την επόμενη μέρα κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στη Σκωτία, διέψευσε τον Νετανιάχου. Είπε ότι είχε δει εικόνες παιδιών στη Γάζα που «φαίνονται πολύ πεινασμένα», ότι υπάρχει «πραγματική λιμοκτονία» εκεί και ότι «δεν μπορείς να το προσποιηθείς».

Στη συνέχεια, ο Νετανιάχου ζήτησε κατ’ ιδίαν μια τηλεφωνική κλήση με τον Τραμπ, δήλωσαν ο ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος και ο πρώην Αμερικανός αξιωματούχος που ενημερώθηκε για την κλήση. Οι δύο ηγέτες συνδέθηκαν μέσα σε λίγες ώρες, δήλωσαν οι δύο αξιωματούχοι.

Ο Νετανιάχου είπε στον Τραμπ τηλεφωνικά ότι η εκτεταμένη λιμοκτονία στη Γάζα δεν είναι πραγματική και ότι είχε κατασκευαστεί από τη Χαμάς, δήλωσαν ο ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, δύο πρώην Αμερικανοί αξιωματούχοι και ο Δυτικός αξιωματούχος, οι οποίοι ενημερώθηκαν όλοι για την κλήση. Ο Τραμπ διέκοψε τον Νετανιάχου και άρχισε να φωνάζει, είπαν, λέγοντας ότι δεν ήθελε να ακούσει ότι η λιμοκτονία είναι ψεύτικη και ότι οι βοηθοί του του είχαν δείξει αποδείξεις ότι τα παιδιά εκεί λιμοκτονούν, είπαν.

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου αρνήθηκαν να σχολιάσουν την τηλεφωνική κλήση. Ισραηλινοί αξιωματούχοι αρνήθηκαν να σχολιάσουν πριν από τη δημοσίευση αυτής της ιστορίας, αλλά στη συνέχεια εξέδωσαν δήλωση κάνοντας λόγο για fake news.

Ένας από τους πρώην Αμερικανούς αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για την κλήση την περιέγραψε ως «μια άμεση, ως επί το πλείστον μονόδρομη συζήτηση σχετικά με την κατάσταση της ανθρωπιστικής βοήθειας» στην οποία ο Τραμπ «έκανε το μεγαλύτερο μέρος της συζήτησης».

Το τηλεφώνημα προκάλεσε ένα ταξίδι στην περιοχή την περασμένη εβδομάδα από τον Στιβ Γουίτκοφ, τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, για να βρεθεί μια ενιαία πορεία προς τα εμπρός στον πόλεμο.

Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι ήταν ικανοποιημένοι με την επίσκεψη του Γουίτκοφ, σύμφωνα με τον Δυτικό αξιωματούχο και την πηγή που ενημερώθηκε για τις ισραηλινές συζητήσεις. Οι Ισραηλινοί θεώρησαν τα πάντα, από τη γλώσσα του σώματός του μέχρι τις ερωτήσεις που έθεσε, ως ενδείξεις ότι ήταν σε θέση να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Ισραήλ. Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι αντιμετώπισαν επίσης τη διεθνή κριτική για το GHF με τον Γουίτκοφf, εξηγώντας γιατί, κατά τη γνώμη τους, ορισμένοι επικριτές θέλουν να αποτύχει, ανέφερε η πηγή που ενημερώθηκε για τις ισραηλινές συζητήσεις.

Το GHF εργάζεται στη Γάζα από τον Μάιο. Λειτουργεί μόνο σε συγκεκριμένα καθορισμένα σημεία διανομής που βρίσκονται μακριά από ορισμένους Παλαιστίνιους που χρειάζονται τρόφιμα, με αποτέλεσμα μεγάλα πλήθη που ισραηλινά στρατεύματα – που σταθμεύουν κοντά – έχουν κατά καιρούς πυροβολήσει. Μέχρι τα τέλη Ιουλίου, περισσότεροι από 1.000 Παλαιστίνιοι είχαν σκοτωθεί ενώ αναζητούσαν τρόφιμα, σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών. Το GHF έχει μποϊκοταριστεί από τον ΟΗΕ, ο οποίος λειτουργεί το δικό του δίκτυο διανομής βοήθειας στη Γάζα.

Ο Γουίτκοφ φέρεται να άσκησε άσκησε πιέσεις στους αξιωματούχους σχετικά με το εάν οι τρέχουσες προσπάθειες ανακούφισης μπορούν να καλύψουν τις τρέχουσες ανάγκες ή θα πρέπει να επεκταθούν περαιτέρω, σύμφωνα με την πηγή που ενημερώθηκε για τις ισραηλινές συζητήσεις.

Ο Γουίτκοφ ενημέρωσε τον Τραμπ για την επίσκεψή του κατά τη διάρκεια δείπνου τη Δευτέρα το βράδυ, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου. Η συζήτησή τους περιελάμβανε την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και τη συνάντηση με Ισραηλινούς αξιωματούχους και οικογένειες ομήρων.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους την Τρίτη εάν θα υποστήριζε την κατοχή της Γάζας από το Ισραήλ, ο Τραμπ είπε ότι επικεντρώνεται στην παροχή τροφίμων στους ανθρώπους εκεί. Όσο για μια στρατιωτική κατοχή, είπε: «Δεν μπορώ πραγματικά να πω. Αυτό θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το Ισραήλ».

