Πανικός στην ανατολική Ουκρανία καθώς ο Τραμπ εξετάζει την ιδέα να παραχωρήσει τμήματα της στη Ρωσία

Στις παραλίες της μικροσκοπικής αλμυρής λίμνης του Σλαβιάνσκ, όπου τα ιαματικά νερά προσφέρουν μια στιγμή παρηγοριάς από την ορμητική βία των ανατολικών μετώπων μόλις λίγα μίλια μακριά, η συζήτηση για μια συμφωνία για την Ουκρανία στη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας την Παρασκευή φαίνεται σκοτεινή και σουρεαλιστική, όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ του το CNN.

«Νιώθω σαν να απομακρύνομαι από αυτή την πραγματικότητα», είπε ο τοπικός δημοσιογράφος Μιχάιλο, ανάμεσα στις βουτιές στο νερό. Οι βομβαρδισμοί είναι συχνοί εδώ κοντά, την οποία ο Μιχάιλο αποκαλεί αστειευόμενος «την πόλη της αλμυρής λίμνης του Σλαβιάνσκ».

Αλλά η πρόταση του Κρεμλίνου στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, να ανταλλάξει μια εκεχειρία με τα μέρη του Ντονμπάς που η Ρωσία δεν έχει ακόμη κατακτήσει σημαίνει ότι αυτή η πόλη, και εκείνες που βρίσκονται κοντά σε αυτήν, θα μπορούσαν ξαφνικά να γίνουν έδαφος της Μόσχας. Και ακόμη και σε αυτή την ήσυχη παραλία, έχει προκαλέσει αυτό που ο Μιχάιλο αποκαλεί «πανικό».

«Πολλοί από τους φίλους μου θέλουν να μείνουν εδώ και όλοι θα πρέπει να φύγουμε», είπε. «Αλλά ειλικρινά, δεν νομίζω ότι θα συμβεί». Υπάρχει ανυπακοή και αναγνώριση ότι η διπλωματία υψηλού ρίσκου που έχει αναλάβει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν μπορεί να αποτύχει τόσο άτσαλα στην εκτέλεση όσο και στην προετοιμασία της.

«Αυτό που έκανε λάθος ο Τραμπ ήταν ότι τον έβγαλε από το τέλμα – τον έβγαλε έξω και είπε “Βλαντιμίρ, θέλω να σου μιλήσω. Απλώς μου αρέσεις”», είπε ο Μικάιλο. «Δεν τον ένοιαζε που κάθε μέρα πεθαίνουν Ουκρανοί».

Για τη Λουντμίλα, η οποία κινείται προς τα νερά με αναπηρικό αμαξίδιο, η αλμυρή λίμνη είναι μια σύντομη στιγμή ανακούφισης από τους τραυματισμούς της όταν πάτησε σε νάρκη πριν από δύο χρόνια.

«Να, λένε ψέματα», είπε, κουνώντας το χέρι της απαξιωτικά. «Για αυτούς, όλα είναι ένα θέαμα. Αποφασίζουν ένα πράγμα, λένε ένα άλλο και κάνουν ένα άλλο. Αυτή ήταν πάντα η πολιτική».

Σε όλη την περιοχή του Ντόνετσκ, η είδηση για την επικείμενη συμφωνία του Γουίτκοφ με το Κρεμλίνο, η οποία έχει απορριφθεί αμέσως από το Κίεβο, έχει βάλει ζωές που έχουν ήδη καταστραφεί από τον πόλεμο σε μια βαθύτερη ανατροπή.

Η πόλη Σλαβιάνσκ καταλήφθηκε για πρώτη φορά από τους «αυτονομιστές» που είναι πληρεξούσιοι της Μόσχας το 2014, προτού οι ουκρανικές δυνάμεις ανακτήσουν τον έλεγχο. Νέες τάφροι έχουν σκαφτεί βιαστικά στα δυτικά της για να προετοιμαστούν για την πιθανότητα η συνεχιζόμενη επίθεση της Ρωσίας να απειλήσει ξανά την ίδια την πόλη. Αλλά λίγοι φαντάζονταν ότι ο βασικός σύμμαχός τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα μπορούσε να σκεφτεί την ιδέα να παραδώσει το σπίτι τους.

Στο μαιευτήριο της πόλης, τη μόνη λειτουργική εγκατάσταση αυτού του είδους σε απόσταση χιλιομέτρων, η Ταΐσια χαϊδεύει την Ασόλ, την κόρη της που γεννήθηκε την Κυριακή σε έναν κόσμο όπου ξαφνικά οι κίνδυνοι του να είσαι στο Σλαβιάνσκ έχουν πολλαπλασιαστεί.

«Είδα τα νέα», είπε. «Αυτό θα ήταν πολύ άσχημο. Αλλά δεν έχουμε καμία επιρροή σε αυτό. Δεν θα είναι δική μας απόφαση. Οι άνθρωποι απλώς θα δωρίσουν τα σπίτια τους».

«Ο πόλεμος τους βρήκε εκεί»

Οι γεννήσεις και οι θάνατοι συνεχίζονται, και αυτός της Σοφίας Λαμέχοβα είναι ιδιαίτερα οδυνηρός. Οι γονείς της, η Ναταλία και ο Σβιατοσλάβ, χάρηκαν όταν αυτή και ο σύζυγός της, Μίκιτα, αποφάσισαν να ζήσουν με τον νεογέννητο γιο τους Λεβ στο Κίεβο. Όπως είπε ο Σβιατοσλάβ: «Θέλαμε να είναι πιο μακριά από την πρώτη γραμμή. Εδώ στο Σλαβιάνσκ, κάθε μέρα υπάρχουν επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και βομβαρδισμοί».

Αλλά η τριμελής οικογένεια βρέθηκε στα ερείπια της αεροπορικής επιδρομής της 31ης Ιουλίου σε μια πολυκατοικία στο Κίεβο, σκοτωμένη μαζί από την κατάρρευση του κτιρίου. Η Σοφία ήταν τριών μηνών έγκυος και σε λίγες μέρες έπρεπε να φτάσει στο Σλαβιάνσκ, για να πει στους φίλους της τα καλά νέα.

«Έφυγαν από τον πόλεμο, και ήταν ήσυχα εκεί, αλλά ο πόλεμος τους έπιασε εκεί», είπε η Ναταλία. Ο Σβιατοσλάβ πρόσθεσε: «Το να το αποδεχτείς αυτό ως άτομο είναι αδύνατο. Είναι αδύνατο να αποδεχτείς την απώλεια παιδιών».

Είχαν μιλήσει το βράδυ πριν πεθάνει η Σοφία. «Είπε ότι ήθελε πολύ να έρθει στο Σλαβιάνσκ», είπε η Ναταλία. «Να πει σε όλους τα νέα, να διαδώσει τη χαρά. Αλλά δεν επέστρεψαν. Επέστρεψαν μαζί, διαφορετικά».

Η μητέρα της Σοφίας αναφέρεται μακάβρια στην ταφή της στα περίχωρα της πόλης. Ένα ουκρανικό τζετ πετάει από πάνω καθώς αυτή και ο σύζυγός της φροντίζουν τα σκονισμένα λουλούδια στους τύμβους τους. Το ζευγάρι δεν μπορεί να φύγει από το Σλαβιάνσκ – το σπίτι τους, αλλά και από εκεί που παρέχουν τροφή και νερό σε πολλούς από τους ντόπιους, συχνά ηλικιωμένους που ζουν μόνοι και επιβιώνουν με ελεημοσύνες.

Ο πλησιέστερος σιδηροδρομικός σταθμός είναι ο Κραματόρσκ, η ντε φάκτο πρωτεύουσα του ουκρανοκρατούμενου Ντόνετσκ, μιας πολυσύχναστης πόλης, όπου η ζωή των πολιτών συντηρείται μεταξύ των στρατιωτικών που εδρεύουν εκεί. Μια τεράστια αεροπορική επιδρομή κατέρριψε ένα κεντρικό κτίριο – γκρεμίζοντας τους τέσσερις ορόφους του και καταστρέφοντας το υπόγειό του. Οι επιθέσεις με ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη είναι συχνές. Αλλά η πόλη ξεχειλίζει από την επείγουσα ανάγκη επιβίωσης στον πόλεμο, και τον ίδιο τον πόλεμο.

Το τρένο από το Κίεβο φτάνει τη Δευτέρα υπό τις σειρήνες αεροπορικής επιδρομής. Δεκάδες κάθονται στην πλατφόρμα για να υποδεχτούν και να αντικαταστήσουν όσους φτάνουν από την πρωτεύουσα. Κλαίει η Τετιάνα, της οποίας ο σύζυγος Σεργκέι, πολεμά από τη δεύτερη ημέρα της πλήρους εισβολής της Ρωσίας και του δόθηκαν δύο ημέρες άδεια από τη μονάδα αρμάτων μάχης του έξω από την Κωστιαντίνιβκα για να γιορτάσει τα γενέθλιά του.

Καθώς η Τετιάνα κλαίει, ο στρατιώτης την επιπλήττει απαλά για την αναστάτωση. «Θα ήταν καλύτερα αν δεν είχα έρθει;», είπε. «Ηρέμησε». Η Τετιάνα δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τις ευρύτερες μηχανορραφίες της διπλωματίας του Τραμπ. «Ξέρεις ποιο είναι το όνειρό μου; Απλώς να γυρίσει ο άντρας μου σπίτι. Δεν με νοιάζει για αυτές τις περιοχές. Θέλω απλώς να είναι ζωντανός και να γυρίσει σπίτι».

Το τρένο ξεκινά για την επιστροφή στην πρωτεύουσα, οι άντρες βάζουν τα χέρια τους στα κινούμενα τζάμια του και ένα κορίτσι χαράζει μια καρδιά σε μια πόρτα που κλείνει. Οι σειρήνες συνεχίζουν να ηχούν.

