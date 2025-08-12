Αγωνιούν Ευρωπαίοι και Ζελένσκι πριν από τη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα – Ο Μερτς συγκάλεσε έκτακτη σύνοδο κορυφής

Ενώ πλησιάζει η συνάντηση Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα, Ευρωπαίοι και Ζελένσκι ενεργούν προβοκατόρικα, στην προσπάθειά τους βάλουν όλο και περισσότερα εμπόδια στην προσπάθεια για εκεχειρία στην Ουκρανία έπειτα από τρία και πλέον χρόνια πολέμου.

Ο Τραμπ δεν έκρυψε την ενόχλησή του με τη στάση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία στο πλαίσιο μιας συμφωνίας, που θα έβαζε τέλος στη σύρραξη. «Με ενόχλησε το γεγονός ότι ο Ζελένσκι έλεγε: Λοιπόν, πρέπει να λάβω συνταγματική έγκριση. Δηλαδή, έχει έγκριση να μπει σε πόλεμο και να σκοτώσει τους πάντες, αλλά χρειάζεται έγκριση για να κάνει ανταλλαγή εδαφών;», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ.

Και λίγο μετά τις δηλώσεις Τραμπ, ο Ζελένσκι αντέδρασε, ισχυριζόμενος ότι ο Πούτιν δεν είναι έτοιμος για ειρήνη καθώς μετακινεί στρατεύματα για νέες επιχειρήσεις. «Μετακινούν τα στρατεύματα και τις δυνάμεις τους με τρόπο που να τους επιτρέπει να εξαπολύσουν νέες επιθετικές επιχειρήσεις», ανέφερε στο βραδινό του διάγγελμα, επικαλούμενος αναφορά των ουκρανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Από την πλευρά της η Ευρώπη, δια του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, συγκαλεί έκτακτη σύνοδο με Ευρωπαίους ηγέτες, τον Τραμπ και τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προκειμένου να συντονίσουν τις τελευταίες κινήσεις και να ασκήσουν πίεση ενόψει των κρίσιμων διαπραγματεύσεων για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Επιδιώκουν νέες πιέσεις κατά της Ρωσίας, εγγυήσεις ασφάλειας προς το Κίεβο και απαιτούν άμεση κατάπαυση του πυρός πριν από οποιεσδήποτε ειρηνευτικές συνομιλίες ή ανταλλαγές εδαφών.

Έξαλλος με τον Ζελένσκι o Tραμπ

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ είπε ότι οι συνομιλίες της Παρασκευής με τον Πούτιν στην Αλάσκα θα αποτελέσουν μια «διερευνητική συνάντηση» προκειμένου να καθοριστεί εάν ο Πούτιν διατίθεται να συνάψει μία συμφωνία. Όπως επισήμανε, ο ίδιος θα γνωρίζει μέσα σε δύο λεπτά εάν θα είναι πιθανή μια πρόοδος.

O πρόεδρος των ΗΠΑ σημείωσε ότι στη συνάντηση θα τεθεί θέμα «ανταλλαγής ή αλλαγής εδαφών» και πως θα προσπαθήσει «να εξασφαλίσει την επιστροφή κάποιων εδαφών στην Ουκρανία». Τόνισε δε, ότι θέλει «να δει μια κατάπαυση του πυρός», ενώ δεν απέκλεισε να αποχωρήσει από τη συνάντηση λέγοντας απλώς «καλή τύχη».

«Ο Πρόεδρος Πούτιν με προσκάλεσε να συμμετάσχω. Θέλει να συμμετάσχουμε. Νομίζω, πιστεύω, ότι θέλει να τελειώσει το θέμα», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για μία «συνάντηση διερεύνησης» με στόχο να παροτρύνει τη Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. «Θα πάω να μιλήσω στον Βλαντιμίρ Πούτιν και θα του πω ότι πρέπει να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο. Πρέπει να τον τερματίσει», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

Ακόμη, σημείωσε ότι σε μια μελλοντική συνάντηση θα μπορούσε να συμμετάσχει και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Η επόμενη συνάντηση θα είναι μεταξύ του Ζελένσκι και του Πούτιν, ή του Ζελένσκι, του Πούτιν και εμού. Θα είμαι εκεί αν με χρειαστούν, αλλά θέλω να οργανωθεί μια συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών», συμπλήρωσε.

Η αντίδραση Ζελένσκι στα όσα είπε ο Τραμπ

Η Ρωσία όχι μόνο δεν προετοιμάζεται για κατάπαυση του πυρός, αλλά σχεδιάζει και νέες επιθετικές ενέργειες, υποστήριξε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Σήμερα, υπήρξε μια αναφορά από τις υπηρεσίες πληροφοριών και τη στρατιωτική διοίκηση σχετικά με τι υπολογίζει ο Πούτιν και τι στην πραγματικότητα προετοιμάζεται. Ειδικότερα, στρατιωτικές προετοιμασίες. Σίγουρα δεν προετοιμάζεται για μια εκεχειρία και το τέλος του πολέμου», είπε ο Ζελένσκι στη βραδινή του ομιλία.

Ο επικεφαλής του ουκρανικού κράτους πρόσθεσε, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες, πως η Ρωσία μετακινεί τα στρατεύματά της για νέες επιχειρήσεις σε ουκρανικό έδαφος.

«Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι οι Ρώσοι έχουν λάβει σήμα να προετοιμαστούν για μια μεταπολεμική κατάσταση», επισήμανε.

Ο Μερτς συγκάλεσε έκτακτη σύνοδο κορυφής

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται οι πιέσεις κατά της Ρωσίας, οι εγγυήσεις ασφάλειας προς το Κίεβο, αλλά και η απαίτηση για άμεση κατάπαυση του πυρός πριν από οποιεσδήποτε ειρηνευτικές συνομιλίες ή ανταλλαγές εδαφών.

Όλα αυτά έχουν προγραμματιστεί για την Τετάρτη 13 Αυγούστου, τηλεφωνικά, ενώ ο Τραμπ και ο Πούτιν θα βρεθούν δια ζώσης στην Αλάσκα, την Παρασκευή 15 Αυγούστου.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει το Politico, ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς συγκαλεί την Τετάρτη έκτακτη εικονική σύνοδο κορυφής με τη συμμετοχή Ευρωπαίων ηγετών, του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η τηλεδιάσκεψη πραγματοποιείται λίγες ημέρες πριν από τη σύνοδο της Παρασκευής στην Αλάσκα, όπου ο Τραμπ θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της γερμανικής κυβέρνησης, οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στις επιλογές άσκησης πίεσης κατά της Ρωσίας, στα ζητήματα των ουκρανικών εδαφών που έχουν καταληφθεί από τη Ρωσία, στις εγγυήσεις ασφαλείας προς το Κίεβο και στη σειρά των πιθανών ειρηνευτικών συνομιλιών.

Ο Μερτς και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες ζητούν από τον Πούτιν να συμφωνήσει πρώτα σε κατάπαυση του πυρός πριν ξεκινήσουν οποιεσδήποτε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ή ανταλλαγές εδαφών μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι η τηλεδιάσκεψη θα ξεκινήσει στις 2 μ.μ. την Τετάρτη, με μία ώρα συζήτησης στην οποία θα συμμετάσχουν οι ηγέτες της Φινλανδίας, της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας, της Πολωνίας, καθώς και οι πρόεδροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Ζελένσκι και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Στις 3 μ.μ. θα ακολουθήσει μία ώρα συνομιλιών μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών και του Ζελένσκι, με τη συμμετοχή του Τραμπ και του αντιπροέδρου του, Τζ. Ντ. Βανς.

