ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

11.08.2025 23:30

Τουλάχιστον 13 νεκροί και περισσότεροι από 60 τραυματίες σε δύο τροχαία με λεωφορεία στο Περού (Video)

11.08.2025 23:30
peru bus

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 60 τραυματίστηκαν σε δύο τροχαία με λεωφορεία στο νότιο Περού, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Το δυστύχημα με τους περισσότερους νεκρούς σημειώθηκε στην περιφέρεια Πούνο, όπου λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό. Δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 38 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό των υγειονομικών αρχών στην επαρχία Σάντια, περίπου 1.500 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας Λίμα.

Σε παρόμοιο τροχαίο με λεωφορείο, αυτήν τη φορά στην περιφέρεια Κούσκο, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 30 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την ενημέρωση από την τοπική αστυνομική διεύθυνση.

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για να εξακριβωθούν τα αίτια των δύο δυστυχημάτων.

Τα τροχαία δυστυχήματα είναι συχνά στο Περού και στην πλειονότητά τους αποδίδονται στην ανάπτυξη υπερβολικής ταχύτητας, στην κακή κατάσταση τμημάτων του οδικού δικτύου, στην έλλειψη σήμανσης, καθώς και στην ατιμωρησία παραβατών του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Σύμφωνα με δεδομένα της περουβιανής αστυνομίας, το 2024 χάθηκαν 3.173 ανθρώπινες ζωές στους δρόμους της χώρας.

