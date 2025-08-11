Θρίλερ σε πτήση από Ρόδο προς Τελ Αβίβ – Έκανε αναγκαστική προσγείωση

Η Αρχή Αεροδρομίων του Ισραήλ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι η πτήση IZ076 της Arkia από τη Ρόδο, Ελλάδα, προς το Τελ Αβίβ βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η πτήση IZ076 της Arkia από τη Ρόδο της Ελλάδας προς το Τελ Αβίβ προσγειώθηκε με ασφάλεια μετά από βλάβη στον εξοπλισμό που ανάγκασε την Αρχή Αεροδρομίων του Ισραήλ να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης τη Δευτέρα.

Ασθενοφόρα, πυροσβεστικά οχήματα και άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης είχαν ήδη σπεύσει προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν.

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία κλήθηκε να συνοδεύσει την πτήση μέχρι να ολοκληρωθεί η προσγείωσή της.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται η Jerusalem Post, το αεροσκάφος έχει επιχειρήσει τρεις φορές να προσγειωθεί χωρίς επιτυχία.

Στο αεροπλάνο επιβαίνουν περίπου 160 επιβάτες.

