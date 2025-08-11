search
ΔΕΥΤΕΡΑ 11.08.2025 22:11
ΚΟΣΜΟΣ

11.08.2025 19:41

Θρίλερ σε πτήση από Ρόδο προς Τελ Αβίβ – Έκανε αναγκαστική προσγείωση

ben gurion

Η Αρχή Αεροδρομίων του Ισραήλ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι η πτήση IZ076 της Arkia από τη Ρόδο, Ελλάδα, προς το Τελ Αβίβ βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η πτήση IZ076 της Arkia από τη Ρόδο της Ελλάδας προς το Τελ Αβίβ προσγειώθηκε με ασφάλεια μετά από βλάβη στον εξοπλισμό που ανάγκασε την Αρχή Αεροδρομίων του Ισραήλ να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης τη Δευτέρα.

Ασθενοφόρα, πυροσβεστικά οχήματα και άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης είχαν ήδη σπεύσει προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν.

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία κλήθηκε να συνοδεύσει την πτήση μέχρι να ολοκληρωθεί η προσγείωσή της.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται η Jerusalem Post, το αεροσκάφος έχει επιχειρήσει τρεις φορές να προσγειωθεί χωρίς επιτυχία.

Στο αεροπλάνο επιβαίνουν περίπου 160 επιβάτες.

ΗΠΑ: Η τροπική καταιγίδα Έριν σχηματίστηκε κοντά στο Πράσινο Ακρωτήρι (NHC)

Κολομβία: Πέθανε ο υποψήφιος για την προεδρία Μιγκέλ Ουρίμπε δύο μήνες μετά τη δολοφονική επίθεση

Νετανιάχου: Οι 5 στόχοι για την ολοκληρωτική κατάληψη της Γάζας και ο ρόλος του «φίλου» Τραμπ

ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Κατάδυση-ρεκόρ στο βαθύτερο σπήλαιο της Ελλάδας – Βουτιά στα 1.100 μέτρα στον Γουργούθακα (Video)

ΚΟΣΜΟΣ

Τηλεφωνική συνομιλία Μελόνι με τον Παλαιστίνιο πρόεδρο Αμπάς – «Απαράδεκτη η κατάσταση στη Γάζα», λέει η πρωθυπουργός

ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Μεγάλη Βόλβη – Επί ποδός ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις

LIFESTYLE

Βλαδίμηρος Κυριακίδης: «Το να δώσουμε χώρο στα άκρα θα ήταν καταστροφικό»

ΕΛΛΑΔΑ

Σε ύφεση η πυρκαγιά στη Σκοτεινή Αργολίδας

LIFESTYLE

Αύγουστος Κορτώ: «Γιορτάζω κάθε μέρα από τότε που σε γνώρισα» - H τρυφερή εξομολόγηση στον σύζυγό του

ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στο «Γεννηματάς»: Ασανσέρ έπεσε από τον 3ο όροφο στο κενό - Εργαζόμενη σώθηκε τελευταία στιγμή

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική μπάσκετ: Συντριβή από το Ισραήλ στο... αμφιλεγόμενο φιλικό

ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιάζει ιστιοφόρο ανάμεσα σε Μύκονο και Σύρο – Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

LIFESTYLE

Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Η ποιητική ανάρτηση της από τη Χίο - «Θέλω να ζήσω ενωμένη και ολόκληρη»

